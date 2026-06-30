Marruecos avanzó a octavos del Mundial 2026 tras vencer 3-2 en penaltis a Holanda. Tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, el encuentro mantuvo en vilo a los espectadores hasta el final y mostró de nuevo el carácter excepcional de los «Leones del Atlas».

Marruecos mostró gran fortaleza mental, remontó el marcador y selló su pase a octavos gracias a su sangre fría en los penaltis, donde se citó con Canadá.

El partido comenzó equilibrado: Holanda tuvo la posesión en tramos de la primera parte, pero se topó con una defensa marroquí sólida. Tras el descanso Marruecos respondió con peligro: Hakimi lideró varios ataques y un disparo suyo golpeó el larguero, hasta que el equipo de Mohamed Wahbi encajó el gol de Cody Gakpo en el 73’.

Marruecos no se rindió y, en el 90+1, Issa Diop empató de cabeza. La prórroga no cambió el marcador y, en los penaltis, los «Leones del Atlas» avanzaron.

En las valoraciones individuales, la web «Foot Mercato» otorgó al defensa Issa Diop la puntuación más alta de Marruecos, un 8 sobre 10. tras cuajar un gran partido en defensa y marcar el decisivo gol del empate, mostrando solidez en los duelos y decisión frente a la fuerza física de la selección holandesa.

El portero Yassine Bono obtuvo un 7/10 gracias a sus intervenciones decisivas y a su actuación en la tanda de penaltis, mientras que Nasser Mazraoui y Neil El Aynaoui, y Ezzedine Ounahi la misma nota por su equilibrio defensivo y ofensivo.

Ismail Saibari recibió un 6,5 por sus movimientos entre líneas y peligro constante, mientras que Ashraf Hakimi se quedó en 6 pese a su actividad ofensiva, al dejar espacios y fallar un penalti.

Shadi Riad y Bilal El Khannous lograron un 6, y Ayub Bouadi un 5,5 por su aportación en la construcción, aunque a veces ralentizó el juego.

Ibrahim Díaz fue el peor valorado con un 5, pues su talento no bastó para superar la defensa holandesa pese a sus intentos.

Para «Foot Mercato», este pase confirma el crecimiento del fútbol marroquí: ya no es una sorpresa, sino un rival con personalidad capaz de medirse a las potencias.