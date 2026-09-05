Beppe Marotta, presidente del Inter, habló antes del duelo de la Serie A contra el Napoli:









«En mi opinión no están solo Napoli e Inter, sino una parrilla de equipos entre los que están Roma, Juventus y otros que no quiero olvidar para el Scudetto».





«Hay una gran conciencia, ganar es difícil pero revalidar el título es todavía más difícil. Para permanecer en la historia hace falta revalidarlo, hace falta encontrar motivaciones porque somos el equipo a batir»





«¿Dimarco y Calhanoglu? Tenemos respeto, iniciaremos una consulta con los agentes para ver sus peticiones. Si un futbolista manifiesta sentido de pertenencia hay que premiarlo y valorar la continuidad de la relación»





«El Barcelona lo intentó por Lautaro, pero tanto nosotros como él estuvimos seguros, representa la historia presente y futura»