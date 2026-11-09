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Ramos Milan InterGetty Images
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Marocchi: «¿Ramos? A lo mejor pones a Malen en el Milan y no hace el mismo trabajo»

AC Milán

Las palabras de Giancarlo Marocchi anoche en Sky Calcio Club. El foco sigue puesto en Gonçalo Ramos, que aún no ha marcado en la Serie A, pero que ayer fue decisivo en Génova con una asistencia a Pulisic:

«El Milan funciona bien porque Ramos hace un trabajo sucio muy útil para el equipo. Quizá pones a Malen ahí y no hace el mismo trabajo. Una temporada jugué con Luca Vialli, que hacía un trabajo increíble para Baggio, y solo marcaba Roberto. Por eso, el delantero que hace el trabajo sucio suele ser decisivo aunque no marque goles».

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