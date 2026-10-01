Mark van Bommel recibe una lluvia de preguntas en rueda de prensa sobre un gran nombre en Bélgica

Bélgica se prepara para el partido en casa de la Nations League del viernes por la noche contra Turquía. El seleccionador Mark van Bommel tuvo que responder el jueves en rueda de prensa a muchas preguntas sobre uno de sus jugadores: Romelu Lukaku.

Lukaku ha construido un enorme palmarés con Bélgica, donde es el máximo goleador histórico con 93 tantos. El delantero del Fenerbahçe mantendrá su título en un futuro próximo en cualquier caso. El canterano del Anderlecht es seguido por Kevin De Bruyne, con 38 goles.

Sin embargo, su estatus no le sirvió la semana pasada en el gran duelo contra Francia. El delantero de Amberes, de 33 años, empezó en el banquillo y finalmente Van Bommel tampoco le dio entrada. Contra Italia, el 25 de septiembre, Lukaku entró a siete minutos del final.

Que Lukaku estuviera en el banquillo en esos partidos ya llamó la atención de la prensa belga, pero también es tema de conversación la escasa cantidad de minutos que recibió saliendo desde el banquillo. Por ello, Van Bommel dedicó gran parte de su tiempo en la rueda de prensa a preguntas sobre Lukaku.

"No es en absoluto que Romelu no pueda entrar desde el banquillo o ser titular, al contrario", cita a Van Bommel Sporza. "Depende de lo que pensemos que necesitamos en cada fase o en cada situación en la que nos encontremos."

"Tiene determinadas cualidades, pero me pareció que en ese partido estábamos algo más lejos de la portería, por lo que podíamos usar velocidad". Tanto contra Italia como ante Francia, Charles De Ketelaere empezó como delantero centro. Mientras que en Roma fue sustituido por Lukaku, contra Francia Van Bommel prefirió a Matías Fernández-Pardo.

"Hablo muchísimo con Romelu", prosigue Van Bommel. "También estuve con él en Estambul y hablé con él por FaceTime sobre la situación y la manera de jugar. No quiero decir que Romelu no pueda hacer eso. Al contrario. La única desventaja es que no juega mucho en el Fenerbahçe."

"Hay que tenerlo en cuenta. También le expliqué que elegí velocidad, no porque él lo esté haciendo mal, porque entrena bien. Pero no es que juegues en función de buenos entrenamientos o al revés. El tema es más grande por vuestro lado, pero no hace falta buscar nada importante detrás."

Para Lukaku, el partido contra Turquía sí podría ser una ocasión especial, porque ahora juega en Turquía. "No lo noto en él. Está bien y se siente cómodo", afirmó Van Bommel.

Por ahora, Lukaku está viviendo una temporada desafortunada. El diestro no tiene asegurado su puesto en el once en su club y todavía no ha firmado ningún gol ni asistencia. Lukaku tiene contrato con el Fenerbahçe hasta el final de la temporada, y el club tiene la opción de añadir un año a su vínculo.



