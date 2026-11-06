«Mark van Bommel está completamente harto de un internacional belga y no volverá a convocarlo jamás»

Mark van Bommel no está contento con Koni De Winter, según se desprende de las palabras del seleccionador de Bélgica en la comparecencia previa a los próximos partidos de la Liga de Naciones.

El viernes, Van Bommel dio a conocer su convocatoria para el próximo parón de selecciones. En Bélgica llamó la atención la ausencia de De Winter, defensa del AC Milan.

En la comparecencia, Van Bommel explicó la situación. «Tuvo pocos minutos en el Mundial y durante el último periodo, y no se sentía bien con eso. Fue su decisión y yo no podía cambiarla», afirmó el seleccionador.

De Winter ha disputado ocho partidos con la selección de Bélgica. Esta temporada ha sido titular en casi todos los encuentros del AC Milan. En el último Mundial no jugó ni un minuto.

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Los medios belgas interpretan las palabras de Van Bommel como una señal de que tampoco convocará al defensa en los próximos parones de selecciones.

Entre los convocados sí figuran Jari De Busser y Mika Godts. El primero es uno de los cuatro porteros incluidos en la lista.

Godts ve regresar a Jeremy Doku, un importante competidor en su posición. El atacante del Manchester City se ha recuperado de una lesión.