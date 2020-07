Mark González reveló una desopilante anécdota con Bielsa en La Roja

El exseleccionado chileno también reflexionó sobre la gran espina en su carrera luego de una promesa incumplida de Jorge Sampaoli.

El exjugador de La Roja Mark González alabó al exentrenador de la Selección, Marcelo Bielsa, al asegurar que el argentino es un técnico que "cambio la mentalidad del futbol chileno". El hombre formado en destacó las cualidades del rosarino, por cuanto argumentó que el éxito de la Generación Dorada se debe a la influencia del DT del Leeds.

“Marcelo Bielsa cambio la mentalidad del futbol chileno. Fue el creador de esta generación dorada. Era un equipo joven con muy poca experiencia y toda su metodología era todo nuevo para nosotros, su exigencia e intensidad, no estábamos acostumbrados a eso. Eso llevo a cambiar a el chip al jugador chileno en general, no solo a la Selección. Nuestro problema era mental y físico”, comentó en diálogo con Cultura del Gol a través de un Instagram Live.

Además, el ex Real y , entre otros, reconoció que gracias al aporte del 'Loco' "aprendí bastante, con el aprendí la parte táctica, el saber moverme y en que momento acelerar y en que momento no”, pero también aseguró que "cuando perdíamos el vestuario era un velorio. Por la personalidad de Bielsa, no volaba una mosca. Teniamos miedo”, relató.

Luego reveló una desopilante anécdota del estratega tras un partido de clasificación en . "Perdimos 1 a 0, llegamos al vestuario y Bielsa se fue al camerino de al lado, se desnudó y se tiro boca arriba en una camilla y se quedó dormido media hora. Solo él sabe porque hace las cosas, no entendíamos el porque de las cosas, ja", rememoró.

Asimismo, y tras asegurar que con Jorge Sampaoli el combinado nacional "fue decayendo", reflexionó sobre la gran espina en su carrera luego de una promesa incumplida por el casildense.

"Me quedé con la espina de no estar en 2014 y la de 2015. En ese tiempo estaba en , hablé con Sampaoli y me pidió que volviera a . Fue mi peor error, me podría haber quedado afuera. Volví a Chile y no me convocó ni a la Copa América ni al Mundial. Confié en lo que me dijo. Quería que agarre ritmo. Me dejé llevar por lo que él me dijo, pero uno peca de inocente".

Finalmente, tuvo palabras en torno a los planteos del equipo nacional cada vez que está presente Lionel Messi en la cancha. "Siempre los partidos se modifican cuando en el equipo contrario juega Messi. No sé si viste las fotos de ocho chilenos contra Messi solo (...) siempre encuentra la forma de pintarte la cara, tienes que ser constante, una que le dejas y estás acabado. Hay una presión doble".