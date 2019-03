Mario Hermoso en Goal: “El liderazgo se tiene o no y yo creo que lo tengo”

El central del Espanyol rememora en Goal los pasos que ha tenido que dar hasta la Selección. Ahora se siente un líder y quiere aspirar a lo máximo.

¿Cómo asume que en apenas dos años y medio ha pasado de estar en a la Selección?

"Con alegría, porque en el fútbol pueden pasar estas cosas que no esperas en un plazo tan corto de tiempo, pero lo importante es saber afrontarlo. Son momentos únicos y sé que tengo que vivirlos al 100%, pero sí, con la cabeza fría. No pienso en el futuro porque no siempre te depara cosas buenas".

¿Y en momentos así, cuál es su cable a tierra?

"La familia, los amigos... es fundamental el entorno que tengo, saber de dónde vienes, dónde has estado y dónde estás ahora. Claro que este momento lo disfruto pero no me olvido de a dónde tengo que volver".

¿Por qué cree que está aquí?

"Supongo que Luis Enrique cree que estoy en un buen estado de forma, que puedo ayudar al equipo y que tengo cualidades para estar en esta Selección.Vengo trabajando una buena salida de balón, el buen trato con el balón, por supouesto que soy defensa y debo ser fuerte pero también protagonista con la pelota en los pies".

"No sé en qué me relaciones con él, pero me gusta. Quizás por ese buen trato con el balón y el liderazgo en la línea defensiva".

"Eso es algo único, se tiene o no se tiene, ese carácter se lleva desde pequeño, da igual si te has criado en el Madrid o no. Lo que se tiene adentro no se adquiere en ningún lado".

"Creo que sí tengo una buena capacidad de liderazgo. Mi personalidad me hace saber tener una buena relación con los compañeros, manejar un grupo. Trabajar cuando hay que hacerlo y dar la cara cuando se le exige, pero fuera del campo hay que disfrutar, ser un amigo y un compañero que haga piña".

"Es una etapa que cerré en ese momento, es interesante para mi estar en el , así que no es algo en lo que piense o me preocupe. Cerré esa etapa y me centré 100% en la nueva".

En la solvencia que me da el jugar cada partido; he evolucionado tácticamente y al tener la confianza del entrenador, me he adaptado a su idea de juego.

"No sé qué pasará pero no es algo que me preocupe porque disfruto en el Espanyol, me permie venir a la Selección, qué más se puede pedir... Por mi personalidad, me gustan los retos grandes pero también necesitas tener a un equipo que te quiera y apueste por ti. Me gustaría jugar una competición más importante pero pasan a final de año y ahí ya se valorarán".

Fue de sus primeras experiencias como entrenador pero él ya había sido jugador y sabe muy bien cuál debe ser el trato con el futbolista, cómo transmitirles la información, que al final es lo más difícil... pero él sabe captar de una forma fácil y sencilla al jugador. Fue un año no muy bueno pero aprendimos mucho. Solari ha demostrado esa llegada con los jóvenes, porque siempre se sucede un cambio generacional y él les ha dado la oportunidad.

"Con la seguridad que nos daba a los futbolistas. Nos otorgaba de poder y autoridad, no le gustaba ser protagonista como a otros".

"Sí es verdad que no he estado en mi mejor momento de forma, aunque la gente no sabe cómo te sientes... Pero debes estar porque hay compañeros con lesiones, y debia jugar, porque las lesiones son parte de nuestro día a día. No estaba cómodo, pero he ido recuperando las buenas sensaciones y ahora me encuentro muy bien".

"Veníamos de una racha muy negativa de varios partidos sin ganar y me sentía impotente de ver al equipo que no lograba las victorias. Por el sentimiento y el carácter que tengo, decidí jugar muchos partidos con molestias y con el pie anestesiado... De hecho, tenía que pincharme antes del partido y en el descanso. Pero son cuestiones que se saben dentro, por lo ue desde fuera no se ven o no se valoran. La gente sólo valora el rendimiento que tú tengas, que también es lo normal".

"Ahora sólo estoy pensando en el siguiente partido con la Selección, pero sí, quiero ganar muchos títulos, al fin y al cabo trabajamos dia a día para eso".