Mario Götze responde a las provocadoras declaraciones del exentrenador del Eintracht Albert Riera

Con el español, Götze lo pasó mal la pasada temporada en el Eintracht Frankfurt. El jugador de 34 años perdió a lo largo del curso su puesto de titular en el centro del campo y tuvo que aceptar una y otra vez críticas sutiles de su entrenador.

Así, Riera llegó a decir, entre otras cosas, que Götze, pese a su estatus de líder y campeón del mundo, no podía hacer lo que quisiera y que, en cambio, debía someterse a las decisiones del técnico.

Preguntado por ello, Götze declaró ahora a Bild: "Si cree que tiene que decirlo así, que lo haga. Pero es, digamos, interesante que lo haya formulado de esa manera", ya que apenas había existido comunicación entre el jugador de 34 años y Riera.

"Eso presupondría que hubiéramos hablado más a menudo o que nos conociéramos bien. Pero de facto no fue así. Si cree que tiene que interpretarlo así desde su propia percepción, que lo haga tranquilamente", explicó Götze.

En cualquier caso, la temporada pasada había sido, en muchos sentidos, la más loca de toda su carrera. Los cuatro meses con Riera fueron "extremadamente intensos", afirmó el campeón del mundo de 2014. "Muchas cosas no salieron ni funcionaron como habíamos imaginado: para mí en lo personal, para el club y para el equipo".

Getty Images

El Eintracht Frankfurt se separa de Albert Riera al final de la temporada

Sin embargo, no guarda rencor a su exentrenador ni siente alegría por su destitución: "Al final, el fútbol es un deporte de resultados. No funcionó. En consecuencia, el club reaccionó rápido y con determinación. Aun así, creo que no es el camino correcto cargar toda la culpa sobre una sola persona. Cada uno debería reflexionar sobre su rendimiento. Solo así se puede mejorar".

Riera había asumido en febrero el relevo del anteriormente destituido Dino Toppmöller en el Eintracht Frankfurt, pero en sus 14 partidos al frente del banquillo solo sumó 1,21 puntos por encuentro (cuatro victorias, cinco empates y cinco derrotas).

Tras el final de la temporada, el español y el Eintracht Frankfurt acordaron en consecuencia una separación anticipada. El nuevo hombre al frente del banquillo del Eintracht es Adi Hütter, que ya había dirigido al club de Hesse entre 2018 y 2021.