Mario Carrillo confesó haber recibido amenazas de la afición de Pumas

El ahora comentarista de televisión recordó un episodio que tuvo en el Pedregal, a propósito del incidente de Miguel Ponce en Tijuana.

Miguel Ponce protagonizó un lamentable episodio en la previa del partido contra Tijuana, luego de encararse con un aficionado de Chivas que le dijo: "Ponte la camiseta". Las reacciones no se hicieron esperar y una de ellas fue la de Mario Carrillo.

El ex director técnico le pidió precaución al lateral del Rebaño Sagrado, pues considera que la pasión a veces se adueña de los aficionados. Eso lo hizo recordar un episodio que vivió durante un partido ante Pumas, cuando aún dirigía al América.

"Aquí afuera del Pedregal se me acercó una persona con un bat y, sin tocarme, me dijo 'no nos gusta como juegas, tienes que jugar más al ataque. Tienes que tener muchísimo cuidado, ver que la gente es apasionada, es complicado. Es lamentable ponerse en los zapatos de Ponce", dijo a ESPN Radio Fórmula.

Vale destacar que Carrillo, casualmente, tuvo su última experiencia como director técnico en el banquillo de Pumas. Con los Auriazules no tuvo buenos números: dirigió ocho partidos, en los cuales consiguió tres victorias, un empate y cuatro derrotas.