Mario Alberto Yepes alabó a Reinaldo Rueda y lo consideró el indicado para Chile

El ex-defensor central habló de la trascendencia que tuvo el técnico en su carrera como jugador.

En conversación virtual con Redgol, el ahora gerente deportivo de la Selección y ex-capitán de la 'Tricolor', reveló una interesante historia sobre Reinaldo Rueda, actual entrenador de 'La Roja'. También exaltó las cualidades del caleño como técnico, quien no ha pasado sus mejores días con la selección trasandina.

"Reinaldo es un técnico ganador, que tiene mucha experiencia, nosotros ya lo tuvimos en la selección Colombia como técnico, y sé que le puede aportar mucho a ese recambio que está buscando ", aseveró el ex jugador de grandes equipos europeos como Milán y .

"Tienen a una persona que está haciendo un esfuerzo que no es fácil, que es tener una selección competitiva, pero realizando un recambio necesario que necesita por edad la selección chilena por edad en este momento", agregó sobre Yepes sobre Rueda, precisando que dicho recambio generacional "es una tarea difícil y tienen a la persona que lo está haciendo, y considero que es la persona indicada para realizar ese proceso", entendiendo los logros que obtuvo el técnico con Colombia en sus categorías juveniles y posterior etapa en la selección mayor.

Justamente, el timonel campeón con de la 2016, fue quien le dio un giro importante a la carrera de Mario Alberto en sus inicios: "Tengo una anécdota muy especial con Reinaldo: cuando yo empecé a jugar a nivel profesional, yo jugaba de delantero. Mi primer partido en el alto nivel fue de delantero. Eso fue en Cortuluá, en el año 1994, y Reinaldo llegó como entrenador ahí. Él decidió que yo tenía que jugar de defensor central, ¿y cuál es la anécdota? es que yo no quería, tuvimos muchos inconvenientes con eso, yo no lo asumía y por eso él me dejaba por fuera del equipo y él insistía en que jugara de defensor central".

Luego entendió por qué Rueda estaba en lo correcto, resaltando su capacidad de visión para potenciar jugadores en aquel momento: "Un día jugamos un partido amistoso y él me dice: 'Bueno Mario, vas a jugar el primer tiempo de delantero, y el segundo de defensa'. Le dije: 'Bueno, listo, no hay problema'. Pasan 15 días y resulta que ese partido lo estaba viendo el entrenador de la selección Sub 20, y llega la convocatoria para jugar el Sudamericano, pero me habían llamado jugando de defensor, no de delantero, entonces ahí le di la razón a Reinaldo y decidí comenzar mi camino como defensor central, tanto no se equivocó", finalizó Yepes en medio de risas.