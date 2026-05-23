Luca Messori seguirá en el Ajax. El centrocampista de 18 años ha firmado un contrato hasta 2029.

Su anterior vínculo vencía en 2027, por lo que el club evita que entre en su último año de contrato.

Nacido en Módena, Italia, Messori reside en los Países Bajos desde niño. El Ajax lo fichó a los seis años, lo descartó en 2020 y lo repescó tres años después.

Esta temporada alterna entre el Ajax Sub-19 y el Jong Ajax, donde ya ha jugado veinte partidos en la Keuken Kampioen Divisie.

El director de fútbol, Marijn Beuker, celebra la continuidad del jugador: «Luca demostró la temporada pasada que está a la altura del fútbol profesional. Es un futbolista inteligente, capaz de crear espacios, con velocidad, dinamismo y una excelente visión de juego».

«Confiamos en que le espera un gran futuro en el Ajax y, por eso, nos alegra que haya firmado un nuevo contrato», concluye Beuker.

Ese mismo día, el rotterdamés Luca de Baat (17) también firmó hasta 2029.