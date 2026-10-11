El italiano Enzo Maresca, entrenador del Manchester City, considera que su equipo sufrió en la primera mitad ante el Liverpool, aunque subrayó que el rendimiento de los citizens mejoró mucho en el segundo periodo.

El Manchester City logró ganar al Liverpool (3-0) en el estadio de Anfield, este domingo por la tarde, en la sexta jornada de la Premier League inglesa.

El marcador reflejaba un empate sin goles hasta la expulsión de Ryan Gravenberch, centrocampista del Liverpool, en el minuto 62, y después el Manchester City anotó 3 goles consecutivos con los que resolvió el partido.

Maresca declaró a la cadena "Sky Sports": "Las condiciones fueron muy difíciles, y el ambiente también fue difícil. Sufrimos en la primera mitad, teníamos la posesión del balón pero no éramos eficaces en los movimientos sin ella. En la segunda parte hicimos algunos ajustes y nuestro rendimiento mejoró mucho. No estábamos haciendo bien las cosas en la construcción de las jugadas, pero estuvimos mejor en la segunda mitad".

Sobre el ambiente del estadio de Anfield, Maresca explicó, según recogió la cadena "BBC": "Tenemos que aprender a lidiar con el ruido, porque nos va a acompañar en todos nuestros partidos fuera de casa: habrá ruido. Tenemos que afrontarlo y generar nuestro propio ruido. Nuestro ruido es ganar los partidos. La sensación al final del partido con nuestra afición y nuestro ruido, es una sensación fantástica y un ruido especial".

Y al ser preguntado sobre si el ambiente fue más intenso de lo habitual por la acusación al Manchester City en más de 100 infracciones de las normas financieras, el entrenador italiano respondió: "No lo sé exactamente, vine aquí con el City una vez antes, en la temporada del triplete (cuando era asistente de Guardiola). Fue fantástico disputar un partido así en medio de este bullicio y esta pasión. Tenemos que hacer oír nuestra voz y lidiar con su bullicio".

Sobre si los problemas fuera del campo pueden motivar al equipo, señaló: "Puede que sí, puede que no. No lo sé. Estos problemas pueden crear una conexión con la afición. Dije durante la semana: mostrad pasión, encended la pasión, y esperemos celebrar la victoria. Eso es lo único en lo que podemos centrarnos".

Sobre la importancia de dar a la afición un motivo para celebrar, dijo: "Por supuesto, por muchas razones. Después de 10-15 años en los que el club ha ganado títulos y ha seguido los procedimientos correctos para conseguirlos, y que luego ocurra esto, es una sensación muy mala para ellos; hay un proceso en marcha, este no es el momento adecuado".

Y sobre los goles de su equipo, completó sus declaraciones: "Magníficos. Jérémy (Doku) estuvo muy bien, tenemos que cuidarlo. Es un jugador importante pero acaba de volver de una lesión. El rendimiento de todos fue asombroso".

Y añadió: "Con un jugador más, se hizo más fácil quedarse con el balón, pero estoy muy contento con los tres puntos".

Y concluyó: "No puedo controlar las cosas ajenas al fútbol, ¿por qué iba a ponerme nervioso? Me pongo nervioso por el plan de juego y por las sesiones de entrenamiento diarias, pero el resto no está en mis manos".

El Manchester City suma 18 puntos y lidera la tabla de clasificación de la Premier League (pleno de puntos), mientras que el Liverpool se quedó congelado en 9 puntos, teniendo en cuenta que hoy sufrió su primera derrota en la Premier League esta temporada.



