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Manchester City Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images
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Maresca sobre el sufrimiento de sus aficionados: "Si fuera hincha del Arsenal o del United, diría que el City es un tramposo"

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El entrenador italiano explica el sufrimiento de la afición de su equipo

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Enzo Maresca, entrenador del Manchester City, afirmó que los aficionados del equipo quizá hayan sufrido más que los jugadores y el cuerpo técnico por las consecuencias del caso de los 115 cargos financieros que el club enfrentó en la liga inglesa, y lo dijo tras la victoria del City por 3-0 ante el Liverpool en Anfield, el domingo.

Los aficionados del Liverpool recibieron a los jugadores del City con abucheos y cánticos de "¡Descenso, descenso!", en medio de las especulaciones sobre las posibles sanciones después de que el club de Mánchester fuera declarado culpable de violar las normas financieras de la liga.

El club negó haber cometido ninguna infracción y apeló la decisión. La victoria sobre el Liverpool mantuvo el inicio perfecto del Manchester City en la Premier League y le permitió colocarse con tres puntos de ventaja en el liderato antes del partido de la Champions League de este miércoles en casa frente al Paris Saint-Germain.

Maresca declaró antes del enfrentamiento con el club francés: "Después de haber estado muy felices sobre el césped, pasamos un buen momento con nuestra afición. Quizá haya sido más difícil para nuestros aficionados que para los jugadores o para mí".

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Y añadió, según Reuters: "Es más complicado, porque si yo fuera aficionado del Arsenal o del Manchester United y tú fueras aficionado del Manchester City, podría decirte: 'Amigo, eres un tramposo' o algo parecido. Así que quizá haya sido más difícil para ellos".

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Maresca también respondió a las críticas por las celebraciones del City sobre el césped en Anfield, donde el técnico italiano dijo que no puede entender por qué algunos medios de comunicación y otras aficiones se preguntan por qué disfrutaron de una gran victoria ante sus rivales.

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