Enzo Maresca, entrenador del Manchester City, le recordó a Howard Webb, presidente del comité de árbitros de la Premier League, un episodio polémico que se remonta a hace más de tres años, asegurando que su club todavía espera una disculpa por un gol concedido a favor del Manchester United en un derbi anterior.

Las declaraciones de Maresca llegaron tras la polémica que rodeó al gol de la victoria que marcó Erling Haaland para el Manchester United en el derbi del domingo en el estadio Old Trafford, después de que el comité de árbitros profesionales reconociera un error en la tecnología del videoarbitraje al validar el gol, pese a que Enzo Fernández se encontraba en una posición de fuera de juego evidente.

El comité presentó una disculpa oficial al Manchester United por dicho error.

Una disculpa que no llegó

Maresca formaba parte del cuerpo técnico de Pep Guardiola durante el derbi que enfrentó a ambos equipos en enero de 2023, que a su vez fue escenario de un episodio arbitral que generó una amplia polémica.

Bruno Fernandes marcó el gol del empate para el Manchester United, pese a que Marcus Rashford se encontraba en posición de fuera de juego mientras se desplazaba y tapaba el balón a la defensa del City, antes de que el Manchester City continuara su camino aquella temporada y se coronara con un triplete histórico.

Maresca declaró, según recogió el diario «The Sun»: «Hace tres años, cuando estaba aquí, ocurrió exactamente lo mismo ante el Manchester United. Perdimos el derbi allí».

Y añadió: «El gol no fue un gol válido, si lo recuerdan».

Y continuó con ironía: «Y, sinceramente, nadie nos pidió disculpas. Todavía seguimos esperando la disculpa por aquel gol».

Luego resumió su postura sobre los errores arbitrales diciendo: «A veces las cosas ocurren a tu favor y a veces en tu contra. Esto es el fútbol».

Maresca defiende al arbitraje

El entrenador del Manchester City consideró que la polémica en torno al gol eclipsó lo que describió como una actuación excepcional de su equipo, que jugó cerca de 75 minutos con diez futbolistas.

Y dijo: «Hablar de un solo episodio o de un solo momento después de un partido en el que jugamos 75 minutos con diez futbolistas es, en cierto modo, lamentable. La actuación fue asombrosa».

El comité de árbitros profesionales había decidido apartar al videoárbitro Matt Donohue y a su asistente Blake Antrobus de los partidos de la Premier League de este fin de semana, a raíz de los errores que se produjeron en el derbi.

Pero Maresca defendió al equipo de la tecnología del video, diciendo: «No es fácil para el videoárbitro ni para las personas que están frente a la pantalla, porque tienen que tomar la decisión en 10 o 20 segundos».

Y añadió: «A veces cometen errores, yo cometo errores y los jugadores también cometen errores. Creo que eso forma parte de nuestro trabajo».

La expulsión de Foden

El gol polémico no fue el único episodio arbitral del derbi, después de que Phil Foden recibiera una tarjeta roja durante la primera parte por una patada a Bruno Fernandes, capitán del Manchester United.

El Manchester City decidió no recurrir la decisión de la expulsión, por lo que Foden se perderá los tres próximos partidos, entre ellos el enfrentamiento ante el Norwich City en la Copa de la Liga inglesa el jueves.

Maresca reveló el estado del jugador tras el episodio, diciendo: «Estaba triste y muy molesto en el vestuario durante el descanso, porque sabía que lo que había hecho no estuvo bien, pero después del partido estaba más tranquilo y contento».

Y añadió: «El lunes estaba en muy buen estado. Phil sabe que su reacción no fue buena, pero ya pasó y tenemos que seguir adelante».

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