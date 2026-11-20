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Mientras todos intentan vincular el reciente bajón del Manchester City con el caso financiero que amenaza el futuro del club inglés, Enzo Maresca, entrenador de los citizens, ha salido al paso para despejar cualquier duda y asegurar que lo que ocurre en el campo no tiene nada que ver con lo que sucede fuera.

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El City afronta mañana sábado su partido en casa ante el Fulham en una situación poco habitual, tras encadenar tres derrotas consecutivas antes del parón internacional que han echado por tierra el arranque perfecto en el que sumó siete victorias seguidas en la liga. El equipo ha caído a la tercera posición, a 6 puntos del líder, el Arsenal.

Este bajón inesperado ha abierto la puerta a numerosas especulaciones, sobre todo por la incertidumbre que rodea al club después de que el pasado mes de septiembre fuera declarado culpable de 114 de los 115 cargos financieros que le imputó la Premier League, en un caso en el que el club sigue negando haber cometido irregularidad alguna y recurre la resolución dictada en su contra.

Por ahora no se ha impuesto ninguna sanción, pero se ha hablado de una importante deducción de puntos que podría conllevar el descenso, lo que ha suscitado dudas sobre si esta presión fuera del campo ha afectado a los jugadores sobre el césped y les ha hecho perder la concentración.

Sin embargo, Maresca rechazó por completo esa teoría y afirmó en la rueda de prensa previa del viernes: «No creo que los jugadores piensen mucho en eso, no creo que los jugadores estén centrados en el ruido».

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El técnico italiano añadió en defensa de su equipo: «Si queremos relacionar el ruido con la derrota, en el partido contra el Aston Villa a domicilio tuvimos muchas ocasiones; por ejemplo, Iliman Ndiaye estrelló un disparo en el poste. En el partido contra el Brighton, su portero fue el mejor del partido, y en el partido contra el Nottingham Forest, Erling Haaland tuvo la ocasión de marcar para poner el 2-2».

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Maresca considera que el problema no es mental, sino que tiene que ver con pequeños detalles dentro de los partidos y con la mala suerte en algunos momentos, y no con una pérdida de confianza ni con el impacto del caso financiero.

Incluso sin una posible sanción, el City corre el riesgo de quedarse descolgado del campeón de liga, el Arsenal, que ha ganado nueve de sus diez primeros partidos, lo que aumenta la presión sobre el equipo antes del duelo ante el Fulham.

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Aun así, Maresca no parece al borde del pánico ni dispuesto a cambiar de plan, y asegura que no hay gran diferencia entre el equipo que empezó la temporada de forma brillante y el que ha sufrido tres derrotas consecutivas.

«Esta mañana me han dicho que hemos jugado 16 partidos oficiales y hemos ganado 12. Así que, si me decís que vamos a ganar 12 de los próximos 16 partidos, firmo ahora mismo», declaró.

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Y prosiguió: «No creía que lo estuviéramos haciendo todo a la perfección cuando ganábamos los partidos, y tampoco creo que lo hayamos hecho todo mal cuando los hemos perdido».

Pese a esta calma, Maresca admite que mejorar en defensa se ha convertido en una prioridad absoluta, después de que el equipo haya encajado ocho goles en los últimos cuatro partidos de liga, una cifra impropia de un equipo que aspira al título.

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«También tenemos que analizar las derrotas. En los partidos contra el Aston Villa y el Brighton, el portero fue el mejor del partido. En cambio, en el del Nottingham Forest no estuvimos al nivel exigido, sobre todo en la primera parte», explicó.

Y añadió: «Encajamos demasiados goles, la mayoría de ellos evitables. La idea es seguir atacando de la misma manera y generar ocasiones, manteniendo el equilibrio en defensa».

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El Manchester City cuenta además con la vuelta del defensa Marc Guéhi, que, según Maresca, se perdió los partidos de Inglaterra en la Liga de Naciones por una «lesión leve». Es una buena noticia que podría ayudar al equipo a recuperar su solidez defensiva ante el Fulham y a emprender el camino de vuelta a la pelea.