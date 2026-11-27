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Enzo Maresca, entrenador del Manchester City, se mostró confiado en que su equipo pueda ganar al Arsenal en el esperado duelo del domingo en el Emirates Stadium, y recordó que el equipo ya ha demostrado esta temporada que es capaz de decidir los partidos grandes y de ganar fuera de casa.

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El Arsenal lidera la clasificación con 28 puntos, mientras que el Manchester City es tercero con 22, por detrás del Brighton, segundo, por la diferencia de goles.

En la rueda de prensa previa al encuentro, celebrada este viernes, el técnico italiano explicó los motivos de su confianza, según recogió la web de la «BBC»: «Porque esta temporada ya hemos demostrado que somos capaces de ganar partidos importantes y de conseguir victorias fuera de casa. No veo ningún motivo que nos impida ganar allí».

Maresca abordó la pérdida de solidez defensiva del equipo, después de que el Manchester City no haya logrado dejar su portería a cero en los últimos 10 partidos: «Hemos pasado de mantener la portería a cero en cuatro o cinco partidos seguidos a no ser capaces de lograrlo ahora mismo. Intentamos encontrar soluciones diferentes para ser más sólidos».

Sobre los seis puntos que separan al Manchester City del Arsenal, Maresca aseguró que se centra en hacer crecer a su equipo en lugar de preocuparse por su posición en la tabla: «Me preocupan cada día y cada partido, porque son cosas importantes, pero mi atención está puesta en nuestro equipo, en cómo podemos mejorar, rendir mejor en ataque y ser más sólidos y contundentes, porque generamos muchas ocasiones. El momento actual es importante, pero el futuro lo es aún más en términos de crecimiento y de construir algo con el equipo».

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Maresca habló del efecto de los últimos resultados en la confianza de los jugadores, tras no lograr ninguna victoria en los últimos 4 partidos de liga: «Por supuesto, cuando no ganas partidos, la situación no es ideal. Pero ganamos al principio de la temporada. También tenemos siete u ocho jugadores nuevos que necesitan acostumbrarse a ganar partidos, así que es simplemente un proceso que necesita tiempo».

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Maresca también defendió a su equipo ante las comparaciones con el Arsenal: «Daremos todo lo que tenemos para ganar el partido, pero estuvimos en lo más alto de la liga durante dos meses y medio, hasta el 1 de noviembre. Ahora ya no somos líderes y todo el mundo hace comparaciones. Para mí, hay un equipo que lleva siete años trabajando junto y otro que solo lleva cuatro meses, así que no se pueden comparar. Entiendo que todos intenten hacerlo, pero desde mi punto de vista las cosas están muy claras».

Y añadió: «Ellos (el Arsenal) ganaron la Premier League y llegaron a la final de la Liga de Campeones, y eso demuestra lo fuertes que son en este momento. Haremos todo lo posible por ganar el partido, y no hay duda de que quizá sean el mejor equipo ahora mismo. Nuestro problema está bastante claro: la diferencia entre las ocasiones que generamos y los goles que encajamos».

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En otro orden de cosas, Maresca reveló que Antoine Semenyo está cerca de volver a los terrenos de juego tras recuperarse de su lesión, y se mostró satisfecho con la evolución del jugador en los últimos tiempos: «Es una buena noticia para nosotros. Ha vuelto al césped y está muy cerca de regresar. Esperamos que esté disponible la próxima semana; ojalá así sea».

Sobre la repercusión de su ausencia en el equipo, el técnico desveló una divertida conversación entre ambos: «Ayer bromeaba con él y le dije que el último partido que ganamos en la Premier League fue hace tiempo, así que le comenté que necesitamos que vuelva pronto para poder ganar partidos».

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El entrenador del Manchester City se refirió también al estado de ánimo de Erling Haaland , tras la entrevista en la que el jugador se mostró frustrado por el bajón de resultados del equipo: «Creo que Erling es un jugador al que le encanta ganar. Es normal que no esté contento cuando no ganamos partidos, pero no le pasa solo a él, nos pasa a todos».

Y añadió: «Recordad que hace solo unas semanas estaba bailando en el campo. Podéis escribir muchas cosas y pensar de distintas maneras. Erling está molesto, y yo también lo estoy porque no ganamos partidos. Pero este es nuestro trabajo, esto es el fútbol, y por eso necesito mantener el equilibrio».

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El técnico italiano rechazó que la frustración de Haaland sea la causa de su bajón de rendimiento : «Creo que ya expresaba su enfado incluso cuando ganábamos partidos y no le llegaban balones. Es un delantero puro, y estos jugadores viven el día a día para marcar goles y ganar partidos. Si no marcan o no ganan, se sienten molestos. Por eso no creo que eso afecte a su rendimiento, pero desde luego no está contento por no conseguir victorias, y todos sentimos lo mismo».