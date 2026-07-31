Maresca lanza un mensaje claro al Real Madrid sobre Rodri y zanja la situación de Marmoush

Las informaciones siguen vinculando a la estrella española Rodri con un posible traspaso al Real Madrid durante el actual periodo de fichajes, ante el estancamiento de las negociaciones para renovar su contrato con el Manchester City. Sin embargo, el técnico italiano Enzo Maresca salió a poner fin a las especulaciones, confirmando el aferramiento del club a los servicios del centrocampista, y reveló además las últimas novedades sobre su estado de salud tras la operación a la que se sometió, todo ello antes del esperado amistoso frente al Inter.

Enzo Maresca, director técnico del Manchester City, aseguró que Rodri representa uno de los elementos más importantes del equipo, subrayando que todos los rumores que lo vinculan con un traspaso al Real Madrid no pasan de meras especulaciones.

El entrenador italiano declaró durante la rueda de prensa previa al amistoso ante el Inter: "El asunto es de suma importancia. Ya dije desde mi primera rueda de prensa que cualquier entrenador del mundo querría tener un jugador como Rodri. Es un jugador importante para mí, para el club y para todos, pero ahora necesita descansar. Su presencia es de gran importancia para nosotros, especialmente cuando disputamos un partido cada tres días".

Últimas novedades sobre la lesión de Rodri

Maresca reveló que el centrocampista español se sometió a una operación en la espalda a principios de la presente semana, confirmando su éxito, y que el jugador tendrá un periodo de descanso antes de regresar a Mánchester durante el próximo mes.

Y añadió: "Tras el final de la temporada, toda su concentración estuvo puesta en la Copa del Mundo, y ahora está disfrutando de sus vacaciones. No hemos celebrado ninguna reunión específica para hablar de Rodri con el director deportivo Hugo Viana".

Y prosiguió: "Todo lo que se dice en este momento son meras especulaciones. Rodri se sometió a una operación el lunes, salió bien, y ahora tendrá unos días de descanso antes de volver con nosotros tras el final de sus vacaciones".

El Real Madrid está atento a la situación del jugador

El contrato de Rodri con el Manchester City finaliza al término de la temporada 2026-2027, mientras que la directiva del club no ha alcanzado hasta ahora un acuerdo con el jugador sobre la renovación de su contrato.

Rodri había indicado con anterioridad que desvelaría su postura sobre su futuro tras el final de la Copa del Mundo, aunque hasta el momento no ha hecho ninguna declaración nueva.

En contrapartida, el Real Madrid sigue de cerca al jugador, ya que el entrenador portugués José Mourinho pretende ficharlo y volver a juntarlo con Bernardo Silva en el estadio Santiago Bernabéu.

Los informes apuntan a que el club español podría aplazar la presentación de una oferta oficial hasta que se resuelva el futuro de Aurélien Tchouaméni, mientras que el Manchester City se reserva el derecho de rechazar cualquier oferta que presente el Real Madrid.

Marmoush, Díaz y Núñez se incorporan a la expedición del City

Maresca confirmó que Rúben Dias, Matheus Nunes y Omar Marmoush se unirán a la expedición del Manchester City durante la gira asiática, aunque no estarán disponibles para participar en el amistoso ante el Inter.

Dijo: "Actualmente contamos aquí con un gran número de jugadores jóvenes. Mañana se incorporarán otros tres jugadores del primer equipo, y el resto de los jugadores se irán sumando de forma sucesiva. Estoy contento de trabajar con el grupo que hay ahora".

El entrenador italiano insistió en que conceder a los jugadores un descanso suficiente después de la Copa del Mundo es algo necesario, ante la larga y cargada temporada que le espera al equipo.

Y explicó: "Nos habría gustado tenerlos con nosotros, pero necesitan descansar tras la Copa del Mundo. Rúben Dias, Matheus Nunes y Omar Marmoush llegarán mañana a última hora de la mañana, por lo que no estarán disponibles para jugar ante el Inter, mientras que el resto de los jugadores regresarán progresivamente tras el final de sus vacaciones".

Maresca advierte del exceso de partidos

Quince jugadores del Manchester City participaron en la Copa del Mundo, disputada en Estados Unidos, Canadá y México, y Elliot Anderson se unió al equipo durante el torneo.

Maresca considera que el hecho de que los jugadores dispongan de un periodo de descanso en este momento será un factor importante para ayudarlos a competir a lo largo de la temporada, subrayando que la presión de los partidos aumenta la probabilidad de sufrir lesiones.

Concluyó sus declaraciones diciendo: "Cuantos más partidos disputas, mayor es la probabilidad de sufrir lesiones. Es algo natural, pues es difícil jugar 60 o 70 partidos en una temporada sin lesiones".

Y añadió el entrenador italiano: "Tenemos que adaptarnos a esta realidad e intentar reducir las lesiones en la medida de lo posible, siendo conscientes de que su aparición sigue siendo una parte natural del fútbol".