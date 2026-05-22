«Maresca ficha a una estrella indiscutible de la Premier League para el Manchester City»

El Manchester City quiere fichar a Enzo Fernández. Según el periodista Florian Plettenberg, de Sky Sport, el centrocampista del Chelsea es prioridad para Enzo Maresca, próximo sucesor de Pep Guardiola en el Etihad Stadium.

Según fuentes, ya hubo primeros contactos. Maresca, quien ya trabajó con el internacional argentino en el Chelsea, mantiene una excelente relación con él.

El jugador ha admitido que podría dejar Londres, y aunque se habló del interés del Real Madrid, un traspaso dentro de la Premier League también es opción.

Además, la llegada de Xabi Alonso al banquillo del Chelsea podría facilitar su salida.

La buena relación entre ambos podría facilitar las negociaciones: el jugador ha seguido elogiando al técnico italiano y varios medios ven factible el reencuentro.

Así, el encuentro liguero del domingo ante el Sunderland podría ser su despedida. El Chelsea se prepara para un verano movido con varias salidas.

Su llegada al Manchester City podría depender del futuro de Rodri, ya que el Real Madrid lleva tiempo siguiéndolo y podría ficharlo este verano.

Si Rodri se marcha, el Manchester City ve en Fernández el candidato ideal para reforzar el centro del campo. Fernández tiene contrato hasta 2032 y un valor estimado por Transfermarkt de 90 millones de euros.