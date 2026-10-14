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Loai Mohamed
Traducido por

Maresca: Enrique me dijo que el Saint-Germain tuvo suerte ante nosotros

E. Maresca
Luis Enrique
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Manchester City
Paris Saint-Germain
Liga de Campeones
Italia
España
Inglaterra
Francia

El entrenador italiano considera que el Manchester City "mereció más que eso"

Enzo Maresca, entrenador del Manchester City, lamentó la derrota ante el Paris Saint-Germain y aseguró que su equipo hizo una buena segunda parte y merecía un mejor resultado, a pesar de haber ido tres goles por detrás durante el primer tiempo.

El Manchester City sufrió su primera derrota en la Champions League esta temporada, tras caer en su estadio por 2-4 ante el Paris Saint-Germain, este miércoles por la noche, en la segunda jornada de la fase de liga.

Maresca declaró, después del partido, a la cadena "TNT Sports", en palabras recogidas por la "BBC": "Creo que empezamos bien el partido hasta el primer gol, pero recibimos el segundo solo un minuto después, y eso generó una sensación negativa dentro del equipo".

Y añadió: "Fue algo extraño, porque estábamos metidos en el partido hasta el primer gol, y después recibimos el segundo muy rápido. Hicimos algunos ajustes en el descanso, no nos rendimos y fuimos mucho mejores en la segunda parte".

El entrenador del Manchester City continuó: "Creo que perdimos algo de equilibrio cuando presionábamos al rival, y teníamos que hacer ajustes en la forma de presionar".

Maresca prosiguió: "Incluso yendo tres goles por detrás en el primer tiempo, las ocasiones que generamos después del descanso me hacen pensar que merecíamos más que eso. Luis (Enrique) me dijo al final del partido que hoy habían tenido bastante suerte".

El técnico insistió en la necesidad de combinar la eficacia ofensiva con el mantenimiento del equilibrio, y señaló: "Tienes que ser determinante de cara a portería, pero sin perder el equilibrio".

Maresca envía un mensaje a la afición del Manchester City

Maresca pidió disculpas a la afición del Manchester City por el rendimiento del equipo en el primer tiempo: "Nos disculpamos, sin duda, por la primera parte. Nos espera un partido en la Premier League el sábado y tenemos que seguir con nuestro camino".

Maresca se refiere al partido del City contra el Ipswich Town en el estadio "Etihad" en la liga inglesa.

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