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Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

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Maresca, deslumbrado por el talento excepcional: "No puedo creer lo que veo de Buonanotte"

A. Bouaddi
Manchester United vs Manchester City
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E. Maresca
Marruecos
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Antes del derbi de Mánchester

Enzo Maresca, entrenador del Manchester City, mostró su admiración por el nivel y la madurez que ha exhibido el marroquí Ayoub Bouaddi desde su incorporación al equipo inglés durante el mercado de fichajes veraniego por 100 millones de euros, aunque insistió al mismo tiempo en la necesidad de gestionar con cuidado sus participaciones para protegerlo del agotamiento y preservar su desarrollo.

Maresca, en declaraciones recogidas por "Sky Sports", afirmó que Bouaddi, pese a tener apenas 18 años, posee una notable dosis de inteligencia y madurez, y explicó: "Es muy inteligente y maduro. Solo tiene 18 años, pero cuando hablas con él no lo parece, sino que da la impresión de tener veinticinco o veintiséis".

Bouaddi ha participado hasta ahora en dos partidos de la Premier League, en los que entró como suplente, antes de que Maresca le diera la oportunidad de aparecer como titular en la Liga de Campeones ante el Oporto, en el encuentro que el Manchester City resolvió por dos goles a cero.

El entrenador del Manchester City subrayó que no quiere ejercer una presión adicional sobre el joven jugador por su elevado valor o por las expectativas que lo rodean, y dijo: "Es fundamental no presionarlo demasiado en lo que respecta a su importancia para el equipo, a los partidos o al tiempo de juego. Estoy seguro de que ofrecerá un gran rendimiento y será un jugador especial para este club".

Maresca aclaró que la gestión de los minutos de participación de los jugadores jóvenes constituye una parte esencial de su proceso de desarrollo, y señaló que el jugador puede empezar algunos partidos, mientras que en otros participa como suplente, en función de la naturaleza del rival y del enfrentamiento, y recalcó que el fútbol es un deporte colectivo y no depende de un solo jugador.

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El director técnico insistió en la necesidad de proteger a los talentos jóvenes de las crecientes presiones, tanto dentro como fuera del club, ante la facilidad con la que se evalúa y se juzga a los jugadores de forma constante, y consideró que gestionar bien esas presiones es un elemento importante en el camino de su desarrollo.

Bouaddi afronta una fuerte competencia por su puesto en el centro del campo, ante la presencia de Enzo Fernández y Elliot Anderson, que se incorporaron al Manchester City por 145 y 135 millones de euros respectivamente, lo que convierte la tarea del jugador marroquí de reservarse un lugar como titular de forma regular en un gran desafío durante el próximo período.

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