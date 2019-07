Marcos Riquelme fue presentado en el CDA: "No soy el salvador de la U"

El delantero argentino fue oficializado como primer refuerzo de la temporada en el cuadro de Alfredo Arias. "Vengo en mi mejor momento", indicó.

Un día después de la importante victoria de Universidad de sobre Deportes Temuco, por los octavos de final ida de Copa Chile, fue presentado oficialmente el delantero argentino Marcos Riquelme, quien llegó al CDA en reemplazo del panameño Gabriel Torres, quien pasó a Independiente del Valle.

El ariete arribó a la escuadra de Alfredo Arias a préstamo desde el Bolívar, en el que consiguió dos títulos en el fútbol boliviano: el Apertura y Clausura de 2017.

Y en la ceremonia de presentación, el futbolista afirmó que no es un "salvador" para el equipo que marcha en el 13° lugar de la tabla -cerca de la zona de descenso- pero que sí llega en el mejor momento de su carrera.

"No soy el salvador, ni yo ni nadie. Del momento que está pasando la U tenemos que salir todos juntos", declaró en torno al presente del conjunto azul que solo suma dos triunfos en todo el Campeonato Nacional.

"He seguido la campaña, siempre sigo el fútbol chileno. He visto varios partidos de la U y quizás no han tenido la suerte con respecto al gol. Sé de las ocasiones que se generan y las situaciones que lastimosamente se pierden. Vengo a tratar de ayudar, a colaborar de donde me toque y quiero tratar de ponerme bien para estar a la par de mis compañeros lo antes posible", indicó.

Respecto a su llegada, el ariete sostuvo que "he convertido 50 goles en 84 partidos en Bolívar. Me tocó salir goleador y hacer los goles de los dos títulos que tengo con Bolívar. Eso me da mucha confianza", enfatizó.

Asimismo, confesó que ante este nuevo desafío llega "preparado para tomarlo de la mejor manera. Quién no quisiera llegar a un club como . Jugar en un equipo como la U era algo pendiente que tenía de mi paso anterior por el fútbol chileno ( y )".

Finalmente, destacó que "estoy al tanto de todos los delanteros que hay en el plantel, si no me equivoco somos cinco o seis. Vine a sumar y a tratar de dar lo mejor de mí, entrenaré duro para ganarme un lugar entre los once. Alfredo (Arias) es un gran técnico, sabe quien puede hacer las cosas bien en cada partido, no todos los partidos son iguales", cerró.