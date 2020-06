Marcos Llorente: "Simeone no se parece a ningún entrenador de los que he tenido"

El goleador de Anfield se pasó por la Cadena SER para hablar de la actualidad colchonera

Marcos Llorente, el héroe rojiblanco de Anfield, pasó por la Cadena SER para repasar la actualidad del . Llorente, autor de dos de los tres goles de esa noche, pasó por "El Larguero" y confesó que había visto el choque ante el "unas cuantas veces, porque tenía todo el tiempo del mundo y ahora cada vez que los veo se me pone la piel de gallina”, explica.

"He dado todo en cada partido y seguro que la afición lo valora"

Marcos dice ser consciente de que la afición le valora: "Cuándo hablas en el campo, trabajas, eres un ejemplo de constancia… la gente acaba cayendo en tus redes. Más allá de Anfield he dado todo en cada partido, y creo que la afición lo valora”, comentó.

"Simeone no se parece a ningún entrenador de los que he tenido"

Sobre la figura del Cholo Simeone, Llorente asegura que no le ha sorprendido: “Me habían contado como era, es un entrenador diferente, ningún entrenador de los que he tenido se asemeja a él. Me sorprende la capacidad que tienen para meter a todo el equipo una posesión, figura de pase, que hace que no te salgas del entrenamiento”, comenta.

Acerca de la salida de Germán "El Mono" Burgos del banquilllo, Llorente comentó: “Es alegre, positivo, gracioso y está bien. Con ganas de acabar esta temporada consiguiendo algo, como dijo. Su decisión es comprensible y todos le deseamos lo mejor”, aseguró.

"Hice saber que no quería salir y que quería aguantar"

Y acerca de su posición en la plantilla, Marcos explicó que "a evolución dentro del equipo ha sido considerable, pasando de no contar con casi minutos a ser un jugador destacado En ese sentido, Lorente explicó: "Hice saber que no quería salir, quería aguantar y confiaba en mí", dijo.