Marcos Llorente: "No me equivoqué eligiendo al Atlético de Madrid"

Llorente, en sus redes sociales: "La fe forma parte del ADN del Atleti, siempre hay que creer"

Si hay un nombre propio ahora mismo en el , ese es el de Marcos Llorente. El bigoleador del conjunto rojiblanco en Anfield, clave para eliminar al , sigue en estado de cuarentena por el coronavirus, pero tuvo a bien atender a las preguntas de varios aficionados a través de sus redes sociales, donde pasó revista a la actualidad del cuadro colchonero. Llorente se siente feliz, cree que lo mejor está por venir, tiene plena confianza en sí mismo y no se arrepiente de su decisión de dejar el y fichar por el Atlético de Madrid.

Llorente rememoró su decisión de recalar en el Atlético de Madrid el pasado verano: "Lo hablé con mi familia y consideramos que venir a este gran club era la mejor opción. Y veo que no me equivoqué en la elección". Respecto a su pasado como jugador madridista, explicó: "Yo doy todo lo que tengo cada vez que me pongo esta camiseta, en cada entrenamiento,... Mi compromiso es total, creo que lo he demostrado. A partir de ahí, siempre respetaré lo que cada uno piense", dijo.

Preguntado acerca de cómo se siente en el Atlético de Madrid, el centrocampista comentó: "Muy contento. El trato que he recibido desde que llegué ha sido impecable, tanto desde el club como desde la afición. Estoy seguro de que aún nos quedan grandes momentos por vivir". para después explicar que "SImeone vive el fútbol con mucha pasión. Siempre nos transmite esa intensidad necesaria para afrontar al máximo cada entrenamiento o cada partido", destaca.

Obviamente, a Llorente también le preguntaron sobre su partido en Anfield. Su primer recuerdo tras acabar el partido "fue para mi familia, que siempre me ha apoyado en todo momento. Y, por supuesto, para todos los atléticos". ¿Qué pensó cuando el Liverpool marcó el 2-0?: "Sabíamos que íbamos a tener nuestras oportunidades y nunca bajamos los brazos. La fe forma parte del ADN de este club. Siempre hay que creer".

Acerca de la estricta preparación física que está llevando a cabo por la cuarentena, Marcos comentó: "Intento seguir un plan de preparación igual de estricto o más que cuando estábamos en competición. Hay que cuidarse especialmente para estar a tope cuando toque volver a competir".

Por último, Marcos Llorente quiso dejar claro que guarda los mejores recuerdos posibles de su etapa en Vitoria, como jugador del Deportivo : "Tengo los mejores recuerdos del Alavés y de su afición. Fue un año muy bonito y, por supuesto, muy importante para mí. Mendi y Vitoria tendrán siempre un lugar especial en mi corazón".