Marcos Díaz: "Los de River demostraron que son gallinas"

El arquero disparó duro contra el Millonario al analizar por qué el Xeneize se quedó con el título en la Superliga y avisó: "Volvió el Boca ganador".

"Se terminó la mentira", aseguró un eufórico Marcos Díaz en pleno campo de juego de La Bombonera mientras Boca celebraba su consagración en la Superliga. El mensaje estaba claramente dedicado a River, que llegó a la última jornada del campeonato en lo más alto de la tabla, pero se quedó a las puertas del título por su empate frente a . Una frase similar a la que pronunció Eduardo Salvio durante los festejos y por la que luego el Toto pidió disculpas. Sin embargo, casi un mes después, el arquero no sólo no se arrepintió de sus dichos, sino que redobló la apuesta.

"Boca es Boca, tiene esa mística. Y los demás demostraron lo que realmente son: gallinas", aseguró el santafesino, en diálogo con AM 770. Y agregó: "No se venía dando últimamente, pero Boca volvió a ser el equipo ganador de hace un tiempo atrás".

Por otra parte, Díaz también elogió a su compañero Esteban Andrada: "El Flaco es el mejor arquero de la , por algo es el titular en la Selección argentina". Esta afirmación, que no se sostiene en los hechos, no es inocente, sino que hay que leerla en el marco del enfrentamiento público que mantiene el ex- con Franco Armani desde hace ya largo tiempo.