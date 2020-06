Marcos Díaz explicó su salida de Boca: "No fui para ser suplente de Andrada"

El arquero aseguró que estuvo "a la altura de un equipo grande", pero que quiere tener continuidad. "Me voy tranquilo", comentó.

A pesar de ser el último campeón del fútbol argentino y de haberlo conseguido de manera histórica, en la última fecha y dando vuelta una situación que parecía irreversible ante River, la sangría en Boca parece no detenerse. Primero fue Junior Alonso quien regresó a por problemas familiares y aseguró que ya no regresaría al Xeneize. Y ahora fue Marcos Díaz el que rompió el silencio y explicó los motivos por los cuales no renovará su contrato.

"Yo no vine a ser suplente de Andrada, sino a ganarme el puesto. Sabía que arrancaba con desventaja, pero las cosas se dieron así. Él tuvo un gran rendimiento y me costó tener continuidad", manifestó Díaz en diálogo con TyC Sports. "Me voy conforme. Tuve una buena actuación. Demostré que puedo estar en un equipo grande, a la altura de las circunstancias", agregó.

¿Dónde estará su futuro? "Mi representante está estudiando ofertas. Sé que hubo algo de y también de y del fútbol local. Veremos lo que pueda pasar. Yo estoy tranquilo, entrenando para no perder ritmo, porque las circunstancias de la pandemia mundial no ayudan", reveló. , Pumas y un posible regreso a son los que quieren hacerse con el guardameta de 34 años.