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No fue solo una derrota, ni una simple mala noche pasajera. Fue una noche desastrosa en toda la extensión de la palabra, una noche que la afición del Benfica recordará durante mucho tiempo, no porque el equipo perdiera, sino por la manera en que lo hizo.

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Tras la dura derrota por 0-4 ante el Viktoria Plzen en la Europa League, el entrenador Marco Silva dio la cara ante todos, sin evasivas ni excusas, y lo dijo alto y claro: «Asumo la responsabilidad».

En declaraciones recogidas por el diario portugués «A Bola», Silva lamentó profundamente el rendimiento de su equipo y aseguró que lo ocurrido estuvo muy lejos de la verdadera imagen del Benfica y de los principios básicos que debe representar cualquier equipo que vista esta camiseta.

«Ha sido una noche desastrosa para nosotros. Les hemos fallado a los aficionados, no hay forma de ocultarlo. No hemos representado al club como corresponde, como debemos representarlo. Todos los principios, todos los aspectos básicos de un equipo de fútbol, estuvimos muy lejos de ellos», afirmó Silva.

Y añadió: «Cada vez que no conseguimos un resultado positivo, sabemos lo que eso significa, pero perder como hemos perdido esta noche es algo completamente distinto. Cuando ocurre algo así, no hay palabras suficientes. Se trata de asumir la responsabilidad, y aquí estoy yo, asumiendo la responsabilidad de todo lo que ha pasado, de cómo ha pasado, de cómo reaccionamos ante ello y de los errores que cometimos».

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El técnico explicó que su equipo perdió el partido prácticamente en unos pocos minutos, algo que no es normal en el mundo del fútbol: «Perdimos el partido prácticamente en 6 o 7 minutos, y eso no es normal en nuestro mundo. Siempre he dicho que las cosas no eran perfectas, pero esto no era lo que esperábamos».

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Y prosiguió: «De vez en cuando pueden llegar malos momentos, pero tenemos que reaccionar como equipo y como individuos, y hoy no hemos sido capaces de hacerlo. En el descanso intentamos transmitir al equipo el mensaje de que muchas cosas estaban muy lejos de lo que se espera de nuestro equipo. Por desgracia, empezamos la segunda parte igual que terminamos la primera. Es una señal muy mala».

Silva reconoció que tomó la decisión arriesgada de cambiar a nueve jugadores en la alineación, convencido de que había llegado el momento, pero todo salió al revés de lo que esperaba.

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«Seguir este camino fue muy fácil para mí. Cambié a nueve jugadores; sentí que había llegado el momento. Ya lo habíamos hecho varias veces antes, pero todo salió al revés de lo que esperaba, y ahora me toca asumir la responsabilidad», explicó.

Pese a la dureza de la noche, Silva intentó convertir el desastre en una oportunidad y aseguró que esta derrota puede ser el punto de inflexión que necesita el Benfica: «Ha llegado el momento de asumir toda la responsabilidad por lo que hemos hecho, mirar al siguiente y aprender de esta experiencia; nunca lo olvidaremos. Desde luego, no podemos repetir situaciones así».

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Y añadió: «Ha sido muy malo, terrible, no hay más que hablar. Ha sido una noche muy difícil, pero estoy seguro de que lo ha sido mucho más para quienes estuvieron aquí. Solo tenemos un camino. Es algo muy malo, pero cuando ocurre en una competición en la que todavía tenemos margen para corregirlo en el futuro, sirve como señal de alarma».

Silva cerró sus declaraciones así: «Empezamos la temporada con mal pie y nuestra reacción fue perfecta. Todo lo que nos hacía sentir orgullosos de haber llegado hasta aquí se ha desvanecido, y eso no desaparece de la noche a la mañana. Algo ha pasado, y me corresponde a mí analizar sus causas».