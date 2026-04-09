Marco Borsato aparece en el estadio y destaca a su jugador favorito: «Es un niño prodigio»

Marco Borsato, aficionado del AZ, admira el juego del internacional holandés Kees Smit, como revela en una entrevista con NH Nieuws.

Esta semana viajó a Cracovia con su hijo Luca para ver el duelo contra el Shakhtar Donetsk.

El miércoles, tras el último entrenamiento, el club lo invitó a ver la ida de cuartos de la Conference League. «Es mi equipo y también el de mi hijo; él sigue todo».

Lamenta que el club venda pronto a sus mejores jugadores y pone como ejemplo a uno de sus favoritos: «Ahora vemos lo que pasa con Kees Smit. Es un niño prodigio».

«Me gustaría que se quedara un año más; ya está dando la vuelta al mundo como un gran talento y es casi imposible retenerlo», concluye Borsato.

Smit ha jugado 72 partidos oficiales con el AZ, en los que ha marcado seis goles y dado diez asistencias.

Con un partido oficial con la selección y contrato hasta 2028, se espera que el centrocampista de veinte años baje el récord de traspaso.