No todo son buenas noticias en el Real Madrid. El club ha confirmado que Marco Asensio sufre una lesión muscular que ya le obligó a perderse la final de la Supercopa de España y se ha confirmado que tendrá que estar tres semanas de baja.

El futbolista mallorquín sufrió una lesión muscular en el partido de semifinales de la Supercopa en el Clásico contra el Barcelona.

"En la primera parte de la semifinal contra el Barcelona sufrí un problema muscular que después de las pruebas realizadas, lamentablemente, me impedirá estar hoy para jugar. He tratado de apurar al máximo para poder llegar pero a pesar de los esfuerzos, no ha sido posible. Me quedo con rabia pero desde fuera estaré dando toda mi energía a mis compañeros. Estoy convencido que juntos vamos a conseguir brindar el primer título a nuestra afición del Real Madrid. Desde ya trabajando a muerte para estar cuanto antes de nuevo con el equipo", explicó en sus redes sociales.

Qué partidos se perdería con el Real Madrid

Asensio podría estar tres semanas de baja que le obligarían a perderse los octavos de final de la Copa del Rey contra el Elche ni el duelo contra lo ilicitanos de la 22ª jornada de LaLiga. También peligra su participación en el duelo ante el Granada en la siguiente entrega liguera.