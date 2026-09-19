Marciano Vink ha disfrutado de Abdellah Ouazane. El delantero de diecisiete años del Ajax entró el sábado a falta de un cuarto de hora ante el Excelsior, pero pese a su buena entrada no pudo evitar que su equipo dejara escapar puntos: 2-2.

El Ajax acumuló ocasión tras ocasión contra el Excelsior, golpeó el palo en varias ocasiones, pero no pasó del empate 2-2. En VriendenLoterij Eretribune de ESPN se repasa el partido.

«No habría sido nada raro que hubiera acabado 6-2, o 5-1», dijo Danny Koevermans. «El Ajax se perjudica muchísimo a sí mismo. Y el Excelsior realmente se lleva aquí un puntito extra».

Vink vio que el Excelsior ‘quería ir con todo’. «De verdad que no puedo decir que el Ajax haya jugado mal, ni que esto entrara dentro de lo esperado».

«Porque, en mi opinión, el Ajax dominó de verdad durante grandes tramos del partido y creó ocasiones. Esta fue una de esas noches en las que no salió».

«Tienen un par de ocasiones de miles por ciento. Brandt, Ouazane... Son ocasiones realmente muy claras. Pero luego está 2-2, y tienes que ir, y por eso quizá no tomas la mejor decisión», piensa Vink, que para terminar sí quiere destacar a un jugador.

«Ouazane entró de forma fantástica. Ese chico tiene una técnica tan bonita. Este chico sabe jugar tan bien al fútbol...»