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ESPN: su analista Marciano Vink elogió el sábado por la noche a Søren Tengstedt. El delantero del Go Ahead Eagles comparte actualmente el segundo puesto en la tabla de goleadores de la Eredivisie, con nueve tantos, y, según Vink , está listo para dar el salto.

Tengstedt, de 26 años, llegó a principios de 2024 procedente del Silkeborg de su Dinamarca natal, pero tuvo que esperar mucho tiempo para hacerse un hueco en el once titular. Jakob Breum, que ahora juega en el AS Saint-Étienne, era siempre el elegido.

Esta temporada, Tengstedt es un titular decisivo y ya ha marcado contra el Willem II, el Feyenoord, el ADO Den Haag, el FC Utrecht, el FC Groningen, el Sparta Rotterdam, el Telstar (2) y el Excelsior.

«Este chico tuvo que esperar muchísimo tiempo por detrás de Breum para tener su oportunidad», cuenta Vink. «Se veía que le faltaba algo de ritmo, pero ahora lleva nueve goles y dos asistencias en un equipo que no acaba de funcionar». El Go Ahead marcha noveno.

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«En los últimos años, todos los que le rodeaban marcaron bastantes goles bonitos, y muchos goles en general, como Victor Edvardsen y Suray, pero esta temporada ninguno lo está consiguiendo. En cambio, hay uno que destaca claramente y se crea ocasiones semana tras semana».

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«Entonces pienso: este chico debe dar el salto. Puede que el PSV sea un paso demasiado grande por ahora, pero eso no importa. Entrenas con esos jugadores y, con los minutos que te den, puedes ir haciéndote un hueco en el equipo».

«No le quitarás el puesto a Perisic ni a Van Bommel, pero creo que este chico tiene que dar pasos adelante para llegar a ser realmente muy bueno». Sin embargo, Vink no quiere hablar de una «audición» en el Philips Stadion. «No creo que haya nada sobre la mesa, pero sí creo que puede jugar en uno de los mejores equipos de Países Bajos», afirma Vink.

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Tengstedt tiene contrato en el Adelaarshorst hasta mediados de 2027. Por suerte para el Go Ahead, también existe una opción para ampliarlo un año. Transfermarkt estima su valor en dos millones de euros, la cifra más alta de su carrera.

Tengstedt vio cómo el delantero del FC Groningen Thom van Bergen se colocaba el viernes por la noche al frente de la tabla de goleadores con su gol del empate en los últimos minutos ante el Willem II (1-1). Van Bergen suma ahora diez goles, uno más que Tengstedt, Sven Mijnans (PSV), Brynjólfur Willumsson (FC Groningen) y Wout Weghorst (FC Twente).