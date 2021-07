Marchena, en Goal: "Esta generación de España tiene talento de sobra"

El campeón de Europa y del Mundo con La Roja analiza para Goal cómo se presenta el duelo de cuartos de final de la Eurocopa 2021 ante Suiza.

Carlos Marchena sabe bien lo que es tocar la gloria con la Selección Española. El que fuera central de "La Roja" conquistó la Eurocopa en 2008 en Viena y el Mundial en Sudáfrica dos años más tarde. Ahora trabaja como uno de los coordinadores de la cantera del Sevilla y, tal y como ha explicado a Goal en exclusiva, cree que la generación joven que lidera Luis Enrique Martínez tiene todo los ingredientes para volver a hacer historia en la Eurocopa 2021.

¿Cómo está viviendo la Eurocopa?

"Creo que está siendo una Eurocopa muy divertida, muy dinámica en la que hay muchas sorpresas y los equipos están muy igualados. No hay superioridad de nadie y todo el mundo te puede complicar la vida. Estoy disfrutando mucho. He tenido la oportunidad de asistir a todos los partidos en Sevilla y estoy vibrando con la Selección y muy contento y feliz de ver el momento que están viviendo".

¿Qué le viene a la cabeza cuando piensa en la Eurocopa?

"Fue un momento de orgullo, de decir que pusimos el fútbol español donde creemos que se merece. Mucha gente luchó y puso granitos de arena en generaciones anteriores para llegar aquí. Al fin se llegó a esa cumbre que todo el mundo quería. No es fruto de una generación, es fruto de muchas. Es fruto de muchos entrenadores de cantera, muchos granitos de arena que hicieron que el fútbol español se viese reconocido. Siento orgullo, satisfacción y agradecimiento a mucha gente que ama este deporte".

¿Le recuerda esta Selección a la que ganó la Eurocopa en 2008?

"Son diferentes etapas y generaciones. Lo que intento es disfrutar de esta Selección y no compararla con nadie, es muy difícil comparar un monento o una Selección o dos entrenadores".

¿Qué opina de la figura de Luis Enrique como líder además de entrenador?

"Creo que Luis Enrique es una persona que no esconde nada, ya era así de futbolista y en sus anteriores etapas de entrenador. Tiene mucha personalidad, cree en sus ideas y es muy directo. Es un líder nato y todo el mundo lo conoce. Es muy transparente en todo lo que hace y piensa".

¿Qué le parece Suiza como rival en cuartos tras eliminar a Francia?

"Es un equipo que tiene las ideas muy claras, tiene una baja muy importante con Xhaka. Ante Francia dio un recital de sufrimiento, superación y jugar quitándole la pelota a Francia y saber cuándo tenía que atacar y cuándo tenía que hacer una posesión larga. Es un equipo muy completo y que está donde está por méritos propios y hay que respetarla. Hay que afrontar el partido con mucha ilusión y mucho respeto".

¿Vale como advertencia la derrota que sufrieton ante ellos en el Mundial de Sudáfrica?

"Creo que es de inteligentes aprender de los errores pasados. Suiza no se amilana ante nada, no tiene nada que perder y sueñan mucho. Ese partido puede ser una referencia para decir: 'cuidado que, si no estamos al 100%, te puede ganar cualquiera'. Es un buen espejo donde mirarse y esperemos que haya un resultado diferente".

¿Qué necesita España para ganar la Eurocopa?

"Talento, que esta generación tiene de sobra, humildad para saber que en los momentos buenos hay que dar el 100%, optimismo, mucha energía y una pizca de suerte. Ahora mismo creo que esta generación lo reúne. Hay que is paso a paso, sin volvernos locos pero creo que podemos soñar y luego ya se verá".