Marchegiani todavía no se lo cree: «Al verla en directo, la parada de Maignan te dio la sensación de estar ante un milagro»

En la habitual cita desde los estudios de Sky Calcio Club, Luca Marchegiani dio su opinión sobre el derbi de Milán que ganó el Milan y, como exguardameta, se detuvo en la increíble parada de Maignan ante el intento de Spence, con el marcador 2-1 a favor del Milan: «Maignan hace una parada extraordinaria, más allá de que el balón le llegue ahí. El remate es a corta distancia y él está en movimiento. Nueve de cada diez veces, ese balón entra. Consigue dirigirlo hacia arriba porque se da cuenta de que habría sido imposible rechazarlo. Verla en

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te da la sensación de estar ante un milagro, pero incluso al analizarla en la repetición, creo que tuvo una capacidad de reacción increíble».