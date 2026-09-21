Marchegiani sentencia sobre el Milan: «Es un equipo para una defensa de 4, es normal que poco a poco elija a los mejores jugadores»

Luca Marcheggiani, histórico comentarista de Sky, analiza así el triunfo logrado por el Milan de Ruben Amorim contra el Lecce del técnico Di Francesco: "Es normal que poco a poco elija a los mejores jugadores. Mucho estaba condicionado por el hecho de ponerlos en condiciones: mucha gente regresaba del Mundial. Me interesa el tema del sistema. Todos decíamos hoy que este es un equipo más de 4-3-3 o de 4-2-3-1. No tienen un lateral derecho. Gila, adaptado, no está precisamente en su mejor situación. En partidos como estos, con rivales que conceden y salen con menos calidad, se ha visto que es una buena solución. Pones a los futbolistas en condiciones más cómodas. También alguna incorporación por la derecha… Si tienes a un extremo derecho que se mete hacia dentro con la izquierda… Hoy Gila se ha incorporado. Hoy ha puesto a Moreira como extremo alto, que es mejor que hacerle recorrer toda la banda".

Sobre Gonçalo Ramos y la ausencia de gol: “No le molesta que los demás marquen, se ve por cómo ha reaccionado en la celebración. También con Moreira, lo abrazó. Desde ese punto de vista no está sufriendo por estar marcando poco”.