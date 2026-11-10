Compartir Sigue a GOAL en Google

Paul Scholes ha instado a la plantilla del Manchester United, que atraviesa un mal momento, a dejar de dar vueltas de honor tras los partidos después de un pésimo inicio de temporada. La leyenda del club calificó esa costumbre de «vergonzosa» mientras el equipo de Michael Carrick sigue hundido en la zona de descenso de la Premier League.

Anuncios

Un inicio históricamente malo para el United

El United está viviendo un inicio de pesadilla en la Premier League. Llega al parón internacional de noviembre en el 18.º puesto de la clasificación, con una sola victoria en diez partidos. El equipo de Carrick acumula ocho jornadas consecutivas sin ganar en liga. Es solo la segunda vez en la historia del club que atraviesa una racha tan nefasta e iguala su peor posición a estas alturas de la temporada desde 1986.

Pese a su pésimo estado de forma, la plantilla ha seguido dando vueltas al campo para agradecer el apoyo de la afición tras los últimos partidos. Esta rutina después de los encuentros ha provocado duras críticas de Scholes, leyenda del club.

Scholes carga contra la rutina de después de los partidos

Los jugadores del Manchester United recorrieron el campo para aplaudir a la afición después de una humillante derrota por 3-0 ante el Bournemouth en Old Trafford. Aunque los aficionados corearon el nombre de Carrick, empezaron a abuchear a la plantilla en cuanto el entrenador se dirigió al túnel.

Los jugadores repitieron el gesto el domingo tras un emocionante empate 4-4 con el Aston Villa. Scholes no se mordió la lengua al valorar la conducta del equipo y exigió que se ponga fin de inmediato a esa rutina.

Anuncios Anuncios

«Os diré una cosa que tienen que hacer: dejar de dar esas vueltas de honor después de cada partido», afirmó Scholes en el pódcast The Good, The Bad & The Football. «¿Pero qué coño? Es horrible. Dios mío, es vergonzoso. Cada partido parece el último de la temporada. ¡Que se vayan ya!»

Related Topics

Butt comparte su frustración

Scholes no es el único al que molestan estas escenas después de los partidos en Old Trafford. Nicky Butt, también excentrocampista del United, coincidió en que celebrar un empate era totalmente inapropiado dada la delicada posición del club en la liga.

«A mí también me cabrea», añadió Butt durante la conversación en el pódcast. «Una vuelta de honor después de un empate…»

Anuncios

El United sí mostró capacidad de reacción ante el Villa para evitar su quinta derrota de la temporada. Llegó a ir perdiendo por dos goles en dos ocasiones antes de remontar con coraje para sumar un punto, pero la situación general sigue siendo sombría.

El futuro de Carrick, en el aire

La directiva del Manchester United está evaluando actualmente la continuidad de Carrick al frente del equipo. Estudia si cambiar de entrenador durante el parón internacional. Eddie Howe, Julian Nagelsmann y Antonio Conte han sido relacionados con el puesto. Sin embargo, los dirigentes del club aún podrían optar por mantener su confianza en Carrick y darle tiempo para enderezar la temporada.