El exjugador del Real Madrid Marcelo vivió un momento de riesgo tras el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica. Al terminar el encuentro estallaron enfrentamientos entre manifestantes y autoridades locales, y el brasileño quedó en medio de ellos.

Según el diario español Mundo Deportivo, la policía lo detectó a tiempo, intervino y lo evacuó ileso.

El lateral aún no se ha pronunciado sobre el incidente, cuya repercusión podría afectar a su presencia en futuros partidos.

El brasileño había viajado a México para seguir el torneo y publicó una foto en Instagram disfrutando del ambiente, antes de que la noche terminara en caos.

El partido inaugural terminó 2-0 a favor de México, con tres expulsiones, algo inédito en un debut mundialista. El torneo lo organizan México, Estados Unidos y Canadá.