Marcelo mostró su malestar por su situación al Real Madrid, según Cope

Reunión con los dirigentes del club

Marcelo sigue en el ojo del huracán. No está fino y atraviesa por un bache de juego, lo que está sirviendo para que sea el centro de las críricas de muchos aficionados y medios de comunicación. Cuestionado y después de ver cómo Reguilón le ha plantado cara en su lucha por la titularidad, el brasileño pidió reunirse en Valdebebas, con la ejecutiva del Real Madrid, según informó la Cadena COPE.

En ese cónclave, según la COPE, el defensa transmitió a la cúpula del club blanco su malestar por las críticas que está recibiendo y abordó su situación de futuro. Marcelo, que tiene contrato con el Real Madrid hasta junio de 2022, desea clarificar su situación en el club.

Hace unos días, durante una entrevista con un medio de comunicación brasileño, el lateral zurdo se refirió a la posibilidad de salir del club madridista, comentando lo siguiente: "Si estoy en la lista de salidas, que me paguen y está todo arreglado. Si llega el día en el que el Real Madrid no me quiere, me voy". En las últimas horas, Marcelo también fue noticia por responder, en sus redes sociales, a una estadística en la que se dejaba entrever que su rendimiento está siendo superado por el de su compañero y canterano Reguilón.