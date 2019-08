Marcelo Gallardo: "El partido con Boca no será igual porque no es una final"

El técnico de River resaltó la diferencia entre el Superclásico de semifinales y el de la final de la Copa en Madrid.

River empató 1-1 con Cerro Porteño en Asunción y, gracias al 2-0 en la ida, se clasificó a la semifinal de la . Y allí, otra vez, el Millonario se cruzará con Boca.

Eso sí, Marcelo Gallardo resaltó que esta serie con el Xeneize no tendrá nada de parecida a la que se jugó en diciembre del año pasado en La Bombonera y en Madrid. "El partido con Boca no será igual porque no es una final" , dijo sin dudarlo en Muñeco en conferencia de prensa y sacó pecho: "No es fácil llegar cuatro veces a la semifinal de la Libertadores en cinco años. Y nosotros acá estamos. Pero creánme que no es fácil".

Además, al ser consultado acerca de las similitudes o diferencias de este Boca de Gustavo Alfaro con el de la final de 2018 que dirigía Guillermo Barros Schelotto, el entrenador resaltó: "Son diferentes Boca. No considero que sean mejores ni peores. Tienen atributos diferentes, que no son iguales para nada pero la camiseta es la misma. Vamos a enfrentarnos a Boca". Clarito.