Marcelo Díaz comparó el incidente del Ferrari de Vidal con la indisciplina de Centurión

El volante de Racing repasó el momento en el que el futbolista del Barcelona estuvo involucrado en un escándalo durante la Copa América de 2015.

Durante la Copa América de 2015, la cual terminó siendo el primer título de Chile en su historia, Arturo Vidal destrozó su Ferrari cuando se dirigía a la concentración de la Selección.

"Tomé dos tragos, después tuve un accidente que todos saben. Puse en riesgo la vida de mi mujer, de muchas personas. Estoy muy arrepentido. Voy a dar lo máximo para ser campeones. Perdón a la gente que se involucró en el accidente", declaró en una conferencia de prensa posterior.

Y esta jornada, el mediocampista de Racing Marcelo Díaz recordó aquel episodio en diálogo con el programa 90 minutos de Fox Sports Argentina. Esto, luego que Óscar Ruggeri, campeón del mundo en 1986, comentara las indisciplinas que involucran a su compañero en la Academia, Ricardo Centurión.

"¿Estás de acuerdo con que lo perdonaran?", preguntó el Cabezón, a lo que el Chelo respondió: "Ahi se involucró el país entero, la presidenta...y el técnico tenía dos opciones: dejarlo ir o mantenerlo. Yo creo que tomó la mejor decisión por el bienestar del grupo, pudimos entonces ganar la copa", dijo.

"Como seres humanos cometemos errores. Somos personas comunes y corrientes, a las que que se le puede pelar un cable y hacemos cosas que normalmente no hacemos. No podemos culparnos tanto y tal vez recibir una segunda oportunidad, tomando los recaudos suficientes de lo que ya paso y seguir de forma más inteligente. Nadie merece tantos castigos", agregó.

Respecto a la situación de su compañero, Díaz indicó que "ahí ya venían pasando cosas que no dependían de nosotros. Yo, por lo menos, soy de darle oportunidad a todos y si tengo que enseñarle a alguien tal como le enseño a mis hijos lo voy a hacer, pero no todos actúan como yo, entonces ahí no tengo nada más que decir", cerró.

Cabe recordar que esta jornada, el presidente del conjunto de Avellaneda, Víctor Blanco, confirmó que el ex Boca no seguirá en la institución a la que regresó en enero de 2018, después que el club le comprara el 70% de su ficha al Genoa a cambio de unos 4.000.000 de euros.