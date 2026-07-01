Marcelo Bielsa renunció como seleccionador de Uruguay. La noticia no sorprende: el técnico no logró evitar los conflictos internos y la Celeste quedó eliminada en la fase de grupos tras un Mundial decepcionante.

Uruguay compartió grupo con España, Arabia Saudí y Cabo Verde. Se esperaba que quedara segunda, pero terminó entre los cuatro peores terceros y quedó eliminada.

Tras empatar 1-1 con Arabia Saudí y 2-2 con Cabo Verde, Uruguay necesitaba vencer a España. Pese a mostrarse más sólido, un error de Fernando Muslera le costó la eliminación (1-0).

Tras su error, Muslera se retiró al vestuario por decisión propia. También sorprendió la sustitución de Federico Valverde a los diez minutos de la segunda parte: el capitán fue reemplazado para ganar profundidad ofensiva, explicó un frustrado Bielsa.

Valverde mostró su enfado al ser reemplazado, y pese al empuje final, Uruguay no pudo marcar. Tras la eliminación, Bielsa convocó una rueda de prensa y confirmó su salida.

«Soy responsable de esta decepción», afirmó. «No he dejado nada en la selección».

«No dejo nada al fútbol uruguayo, porque cualquier aportación que pudiera hacer a un país en el que he trabajado tres años no echa raíces si no se obtienen resultados», afirmó Bielsa.

Tras bastidores, su relación con el plantel se deterioró rápido: rechazó la petición de cuatro veteranos (Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Valverde) de reunirse.

Los cuatro, en nombre del grupo, querían expresar su malestar por la alta intensidad de los entrenamientos y las molestias físicas resultantes, además de proponer un juego más defensivo contra España.

Bielsa rechazó la petición y, en una reunión posterior con todo el plantel, insistió en su método, lo que aumentó la tensión.

Desde entonces, los jugadores se alejaron aún más de Bielsa, quien ya no era popular tras su enfrentamiento público con Luis Suárez. «Las charlas se dividían en partes y nunca duraban más de 10 minutos», explica Bielsa sobre las reuniones.

«Consulté a expertos para adaptarme a las mentalidades más jóvenes y me dijeron que las charlas debían ser más breves y celebrarse en días diferentes para no sobrecargar la atención de los jugadores».

Bielsa considera que sus métodos no afectaron el rendimiento: «Un exjugador de la selección uruguaya (Diego Lugano, nota del editor) dijo que en el campo se notaba la división entre el grupo y el entrenador».

«Yo afirmo lo contrario: estábamos lo suficientemente unidos como para correr un 20 % más que Arabia Saudí, un 30 % más que Cabo Verde y un 25 % más que España», concluyó Bielsa.