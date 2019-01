Marcelino 'contragolpea' a Bordalás apelando al "entorno del 'Cata' Díaz"

"Imaginaros que yo para valorar la situación del entrenador del Getafe hago uso de las palabras del entorno de Cata Díaz . Pero yo nunca lo haré".

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, compareció este lunes en la previa al encuentro frente al Getafe, de la Copa del Rey, y utilizó la rueda de prensa para contestar a José Bordalás, técnico del conjunto azulón que había dicho que Marcelino tenía "problemas con muchos" colegas, recordando también unas declaraciones de Jurgen Klopp.

Sobre el gesto del preparador físico del Getafe, que le llamó llorón, consultado por las frases de Bordalás, el preparador del Valencia fue contundente. "Lo que peor llevo es perder. Lo que más me dolió fue perder. Distingo lo que ocurre en el campo donde todos estamos muy tensionados y si el preparador físico hizo ese gesto cada uno es responsable de lo que hace", empezó diciendo.

Y agregó: "Sobre las declaraciones de mi compañero. Como diría... Soy el entrenador del Valencia y creo que no debo responder a ataques personales. Me equivocaría si contesto a descalificaciones personales. Tengo 53 años. Afortunadamente acabo de cumplir 300 partidos en Liga, Respeto a todos los entrenadores a los de más experiencia y a los que acaban de llegar a primera división. Insisto tengo la educación y el respeto máximo para no hacer aquí declaraciones que signifiquen un menosprecio para cualquiera de ellos. Imaginaros que yo para valorar la situación del entrenador del Getafe hago uso de las palabras del entorno de Cata Díaz . Pero yo nunca lo haré".

Aunque no recordó cuáles fueron esas palabras del entorno del ex defensa argentino, Marcelino hacía referencia un mensaje que la esposa del ex internacional albiceleste publicaba en Instagram en agosto de 2017. "Falso, traidor, cobarde, todo el año pasado llamando por teléfono pidiendo ideas, sí como leen, IDEAS!! Las que no tenía para llevar el equipo adelante", fueron algunas de las líneas que le dedicaba Celeste Marzella a Bordalás.

"Yo no tengo nada con ningún entrenador. Sí que he visto que él ha tenido problemas con muchos entrenadores. Klopp ya sabéis lo que dijo, no tengo más que decir", había dicho Bordalás, que no se saludó con Marcelino al inicio del partido.