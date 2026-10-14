Marcel Keizer habla con total franqueza sobre el periodo que rodeó el paro cardíaco de Abdelhak Nouri

Marcel Keizer ha hablado con franqueza sobre sus primeros tiempos en el Ajax en el pódcast Met Open Vizier de Alex Pastoor. La trágica situación de Abdelhak Nouri fue el tema central de la conversación.

El 8 de julio de 2017 ocurrió la tragedia. Ese día, Abdelhak «Appie» Nouri sufrió un paro cardíaco durante un amistoso del Ajax contra el Werder Bremen en Austria. Tenía entonces veinte años.

Keizer acababa de comenzar su etapa como entrenador del Ajax.

«Ese día regresamos a Ámsterdam. Nos sentimos muy mal por dejarlo en Austria. Mantuvimos la esperanza durante toda la semana, porque sabíamos que estaba en buenas manos», comienza Keizer. «En los días posteriores a lo ocurrido, la plantilla vivió entre la esperanza y el temor».

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Finalmente, la plantilla recibió la trágica noticia de que Nouri no volvería a ser el de antes. «Cuando se lo contamos… Fue muy emotivo. Algunos se quedaron completamente callados. Otros empezaron a gritar».

Aun así, el Ajax tenía que seguir jugando al fútbol. La semana siguiente estaban previstas las rondas clasificatorias de la Europa League. «Pero algunos chicos no querían en absoluto. Preguntaban: “¿Por qué seguimos entrenando?”. Frenkie de Jong ya no quería entrenar. No podía jugar al fútbol sin Appie. El calendario… Es extraño, porque sigue adelante, pero también es lógico».

Al final de la conversación, Khalid Boulahrouz, también invitado para hablar del duelo en el fútbol, pide que cuenten alguna anécdota bonita sobre Nouri.

«Era casi una especie de jefe en De Toekomst. Todo el mundo sabía quién era. Lo tenía todo bajo control. Y también estaba la forma en que trataba a los niños de su barrio. Era un chico generoso», concluye Keizer.



