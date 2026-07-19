¿Marcará Messi pese a haber fallado dos penaltis? El plan de Argentina para la tanda contra España

En los últimos años, Argentina ha demostrado que los penaltis ya no son un problema.

Antes de la final del Mundial contra España, prevista para hoy domingo en el estadio MetLife de Nueva Jersey (EE. UU.), el seleccionador Lionel Scaloni cuenta con un grupo de especialistas en la ejecución de penaltis y un orden claro de lanzadores, aunque la decisión final recae en los jugadores que estén en el campo al terminar el tiempo reglamentario y la prórroga, según TyC Sports.

Si la final termina igualada, los penaltis volverán a decidir el título, como ya pasó en el Mundial de Catar 2022 y en la Copa América 2024.

La elección de lanzadores dependerá de quienes estén en el campo, pues cada equipo puede hacer seis cambios: cinco en el partido y uno en la prórroga.

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La selección argentina llega con gran confianza a cualquier tanda, tras ganar las tres últimas: ante Holanda en cuartos del Mundial 2022 y contra Francia en la final del mismo torneo, y más recientemente a Ecuador en cuartos de la Copa América 2024, con Emiliano Martínez como figura bajo los palos.

Los candidatos a lanzar los penaltis

Lionel Messi: primer lanzador; suele abrir la tanda y se espera que lo haga de nuevo, pese a fallar dos penaltis en el Mundial 2026 ante Austria y Egipto.

Gonzalo Montiel: uno de los más fiables, ha marcado 18 de 20 penaltis en su carrera y anotó el tiro decisivo en la final del Mundial de Catar.

Leandro Paredes: Otra opción habitual, lanza penaltis con Boca Juniors y ya lo hizo ante Holanda y Francia en 2022.

Lautaro Martínez: Marcó ante Países Bajos y lanza los penaltis del Inter.

Julian Álvarez: Otra opción prioritaria; marcó su penalti ante Ecuador en la Copa América y lanza los penaltis en el Atlético de Madrid.

Opciones adicionales

Además del quinteto titular, Scaloni cuenta con otras opciones fiables:

Nicolás Otamendi: marcó el penalti decisivo ante Ecuador que dio a Argentina el pase a semifinales.

Alexis Mac Allister: marcó en esa misma tanda y cuenta con la confianza del cuerpo técnico.

Enzo Fernández: pese a fallar ante Holanda en Catar, sigue en la lista de lanzadores.

Scaloni aclaró: «Yo determiné el orden de los lanzadores».

Tras ganar la tanda a Ecuador en la Copa América, admitió que el orden fue decisión suya.

En la rueda de prensa declaró: «Hablé yo, los reuní a todos. Les dije: “Leo primero”. Luego empecé a contar hasta llegar al último».

Además, el cuerpo técnico dudó sobre el quinto lanzador: «La duda estaba entre Nicolás Otamendi y Nicolás González. Otamendi asumió la responsabilidad, porque lo estaba haciendo muy bien en su equipo (el Benfica), y también teníamos a Nico como opción».

¿Quién lanzó los penaltis contra Ecuador?

Lionel Messi: falló el primer penalti.

Julian Álvarez: marcó el segundo.

Alexis Mac Allister: marcó el tercero.

Gonzalo Montiel: marcó el cuarto.

Nicolás Otamendi marcó el quinto y sentenció la victoria argentina por 4-2.