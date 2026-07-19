¡Marcar dos goles no basta!... ¿Qué necesita Messi para ser el máximo goleador del Mundial?

Los aficionados esperan con impaciencia la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, mientras la lucha por la Bota de Oro se reduce a Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Mbappé cerró su participación con 10 goles tras anotar dos en el 6-4 de Inglaterra sobre Francia por el tercer puesto, mientras Messi llega a la final con 8 y dispone de 90 o quizá 120 minutos para revertir la diferencia.

Algunos creen que marcar dos goles bastará para que Messi se proclame máximo goleador, pero el reglamento de la FIFA prioriza, en este orden: 1) el número de goles, 2) las asistencias y 3) los minutos jugados.

Ambos tienen cuatro asistencias, así que si Messi marca dos goles llegará a diez y empataría en ambos rubros; aun así, la ventaja sería para Mbappé.

Mbappé jugó 698 minutos en total, mientras que Messi sumaba 618 antes de la final. Si juega el partido completo, Messi llegará a 708 minutos (738 si hay prórroga), por lo que Mбаppé seguiría por delante en este criterio.

Para ganar la Bota de Oro, Messi debe marcar tres goles en la final o, si anota dos, añadir al menos una asistencia para superar a Mbappé en ese criterio.

Además, la lucha afecta a la lista de máximos goleadores históricos del Mundial: Mbappé ya tiene 22 goles y supera a Messi, con 21.

Si anota dos veces en la final, llegará a 23 dianas y recuperará el trono de máximo goleador de la historia del torneo, sumando un logro personal a la posibilidad de guiar a Argentina hacia un nuevo título.

Además, nunca ha ganado la Bota de Oro del Mundial, pese a haber jugado seis ediciones.

En 2022 rozó el premio tras marcar 7 goles y llevar a Argentina al título, pero Mbappé, con 8, se lo llevó; Messi se conformó con el Balón de Oro.

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