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Scott McTominay prolongó su racha goleadora ante el Torino con el tanto decisivo en la victoria por 1-0 de un Nápoles mermado por las lesiones en la Serie A. Después de que Massimiliano Allegri bromeara con que sus jugadores marcan cuando sonríen, el excentrocampista del Manchester United centró su atención en la visita del martes al Manchester City en la Champions League.

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McTominay vuelve a marcar para tumbar al Torino

Scott McTominay marcó con un potente disparo desde el borde del área el gol decisivo en la segunda parte y dio a un Nápoles castigado por las lesiones una trabajada victoria por 1-0 ante el Torino en la Serie A. Noa Lang le dio el pase después de que el neerlandés retrocediera a toda velocidad para frenar un contraataque de Zakaria Aboukhlal. El internacional escocés envió el balón al rincón inferior más alejado y amplió su prolífico registro frente al Torino a cuatro goles en solo tres enfrentamientos.

El gol provocó una reacción desenfadada del entrenador del Nápoles, Massimiliano Allegri, que se volvió hacia el banquillo y comentó: «¿Veis? Marcan cuando sonríen. Les dije que sonrieran más». Después del partido, McTominay mostró el mismo optimismo, aunque subrayó la necesidad de ganar regularidad.

El autor del gol pide mantener el impulso tras una victoria vital

El Nápoles resistió para sumar tres puntos cruciales. El Torino había estrellado un disparo de Rolando Mandragora en el larguero antes del descanso, mientras que Lucas Perri tuvo que intervenir en varias ocasiones ante Matteo Politano y Rasmus Hojlund.

«Me encuentro mucho mejor», dijo sonriente McTominay al hablar con Sky Sport Italia. «Es un gol importante, pero lo más importante es que hemos ganado. Teníamos que ganar. Me alegro por los aficionados. Necesitamos coger algo de impulso y seguir ganando. En el fútbol hay que pensar en el próximo partido y luego en el siguiente; tienes que dar lo mejor de ti. Tenemos un equipo que quiere trabajar, que quiere esforzarse, y queremos ganar más partidos».

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Las lesiones obligan a dar entrada pronto a De Bruyne

Allegri reorganizó a su mermada plantilla en un 3-5-2 ante una larga lista de bajas que incluía a Alex Meret, Benoit Badiashile, Alisson Santos, Stanislav Lobotka, Giovanni Di Lorenzo y Alessandro Buongiorno. Sin embargo, el plan de dar descanso a Kevin De Bruyne, de 35 años, antes del compromiso europeo duró solo 11 minutos: Antonio Vergara se retiró entre lágrimas por una lesión muscular.

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De Bruyne se hizo notar de inmediato con un pase al espacio para Hojlund y, más tarde, una asistencia a McTominay para que pusiera a prueba a Perri. Sin embargo, sus inesperados 79 minutos sobre el césped supusieron un desgaste añadido para el veterano antes del partido de entre semana.

Un aire de derbi espera a McTominay en el Etihad

La victoria permite al Nápoles afrontar con mejor ánimo la visita del martes al Manchester City en la Champions League, aunque se espera que Vergara se pierda el viaje. Para McTominay, excentrocampista del Manchester United, el regreso a Mánchester tiene además un significado personal.

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«Será un gran partido. Ahora nos recuperaremos y a partir de mañana pensaremos en él», concluyó McTominay.