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El Bayern de Múnich se dejó puntos tras una actuación decepcionante ante el 1. FC Köln y estableció un récord negativo del club.

Según la base de datos de Opta, el club más laureado de Alemania solo efectuó un disparo en casa en el 1-1 ante el Colonia, algo que no había ocurrido desde que comenzó a recopilarse este dato en la temporada 2004/05.

La inofensiva actuación ofensiva también se refleja en los valores de goles esperados (xG) del partido. Mientras que el Bayern registró 0,94, los de Colonia, según las estadísticas, bien podrían haber merecido un segundo gol y, con él, la victoria. El equipo de Rene Wagner registró 1,94 goles esperados.

El valor del Colonia se explica, además de por el gol de Mikey Moore que puso el 1-0 provisional en el minuto 12, sobre todo por una jugada ocurrida cerca de la hora de partido, cuando Jonas Urbig, portero del Bayern y sustituto de Manuel Neuer, desbarató con brillantez una doble ocasión de Said El Mala y Linton Maina .

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Bayern de Múnich: crece la preocupación por las lesiones en ataque

También influyeron en el partido las sustituciones por lesión de Harry Kane (minuto 20) y Michael Olise (en el descanso). El primero sufrió una rotura del ligamento de la sindesmosis del tobillo, ya ha sido operado y probablemente estará tres meses de baja . Olise, en cambio, sufrió una contusión en el antepié y podría volver pronto al campo .

El Bayern ya había lamentado bajas por lesión en ataque antes del partido. Ante la ausencia de Luis Diaz, que regresará la próxima semana , así como de los lesionados de mayor duración Serge Gnabry (lesión en el muslo) e Ismael Saibari (también con una rotura del ligamento de la sindesmosis) , el entrenador Vincent Kompany situó en la banda izquierda a Nathaniel Brown, lateral izquierdo de formación. Tom Bischof entró por Kane, mientras que el joven Tim Binder sustituyó a Olise. Durante el partido también debutó el delantero de las categorías inferiores Noah Codjo-Evora . Además, Jamal Musiala regresó tras varias semanas de ausencia forzada.

Con Bastian Assomo , el equipo dispone de otra alternativa para el ataque. El jugador de 16 años mostró recientemente su olfato goleador con la selección alemana sub-17, al marcar siete tantos en dos partidos. Además, suma seis goles con el equipo amateur en la Regionalliga Bayern.