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Marc ter Stegen ha quedado impresionado con Ronald Koeman jr. El portero del Ajax vio de cerca al guardameta del Telstar y destaca sobre todo su capacidad para iniciar el juego.

«Aquí también tenéis grandes porteros. Además, juegan muy bien con los pies desde atrás», cuenta Ter Stegen ante las cámaras de ESPN.

El alemán se refiere después en concreto a Koeman jr. «Jugamos contra el Telstar. Koeman Junior, así lo llamáis, ¿no? Todo el mundo le ha visto jugar».

«Encontró soluciones muy buenas para su equipo», continúa Ter Stegen. «Quizá gracias a él ahora sean tan buenos en comparación con la época en la que no estaba en la portería».

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«Por cierto, no sé quién jugaba en la portería antes que él, perdón. No quiero faltar al respeto».

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A Ter Stegen se le ha quedado grabada la manera en que Koeman jr. organiza el juego del Telstar desde atrás. «Me pareció muy interesante su forma de jugar».

«Se ve claramente que tenéis muchos buenos porteros».

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Mientras tanto, Ter Stegen y el Ajax ya centran su atención en el domingo, cuando se enfrentarán al Feyenoord en el clásico.

El Ajax completó un excelente ensayo general, ya que el pasado jueves goleó al FC Thun por 4-0 en la Conference League.