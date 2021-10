Marc Duch: “La derogación del control económico no puede ser un cheque en blanco para cinco años”

El presidente de 'Manifest Blaugrana' y exmiembro de la candidatura de Víctor Font analiza para 'Goal' la Asamblea del Barcelona del próximo domingo

Marc Duch diseñó el proyecto social de la candidatura de Víctor Font. Se acabó decantando por el empresario de Granollers después de escuchar y analizar, también, la idea de Joan Laporta. Era una de las personas más codiciadas del entorno blaugrana. En los últimos siete años, desde 2014, se ha dedicado a escrutar a la junta directiva de Josep Maria Bartomeu a través de su plataforma Manifest Blaugrana, una asociación formada por varias decenas de socios del Barcelona destinada a fiscalizar al poder.

Este próximo domingo, la Asamblea General azulgrana deberá decidir aspectos importantes de la vida económica, institucional, patrimonial y social de la entidad. En una entrevista para Goal, Marc Duch pone su propia luz a los aspectos más relevantes del orden del día, que pasa, incuestionablemente, por la derogación del control económico estatutario y por la solicitud de un préstamo de 1.500 millones para la construcción del Espai Barça.

Viendo los puntos del orden del día, ¿hay algo que le preocupe?

En general me preocupa todo y, en concreto, la derogación del artículo 67. A nivel de preocupación, la derogación del artículo 67 es algo que no veo claro. También me preocupa la venta parcial de Barça Studios, no podemos ir perdiendo activos, aunque sea minoritario. Tampoco sé a quién lo venderemos ni en qué condiciones. Y obviamente me preocupa la escalada de la deuda, el crédito de 1.500 millones que se pedirá para el Espai Barça.

Luego hablamos del crédito. Vamos al artículo 67 de los Estatutos. ¿Qué le preocupa, que se elimine temporalmente el control económico o que no haya una alternativa a dicho control?

Vamos un paso atrás. El artículo 67 nace ya viciado. Nace cojo, porque a la práctica no sirve de nada. Te limita la acumulación de pérdidas y el ratio de deuda respecto a tu capacidad de generar beneficio. Las pérdidas, como hemos visto, se pueden maquillar de mil maneras, haciendo intercambios de jugadores, por ejemplo. Por lo tanto, limitar las pérdidas es absurdo porque te lo puede saltar. Y los límites de deuda respecto al EBITDA son operativos en condiciones de normalidad. Cuando no hay normalidad, esto es absurdo, todo se altera. El artículo servía en su momento, pero iba acompañado de una disposición transitoria que establecía un escalado de como conseguir ese ratio. Te decía que el objetivo era X y que se llegaría en X tiempo. Ahora, lo que se propone es derogarlo sine die.

¿Qué le pediría a la junta si fuera compromisario acerca de la retirada temporal de este artículo?

Le pediría que hiciera una proyección de los números. Nos quitamos de encima el ratio porque no es aplicable, y es verdad, pero no dan una alternativa. Me dicen que lo recuperarán cuando el patrimonio neto sea positivo. Ok, ¿cuando será eso? La derogación del control no puede ser un cheque en blanco para cinco años. O hay controles anuales con la Asamblea o tiene que haber un calendario. ¿Cuánto tardaremos en recuperar los ratios? El club lo sabe perfectamente con su plan estratégico. Que lo digan. Y si el tercer año no estás donde tienes previsto, el socio te lo hará saber. Pero si no sabemos nada estamos indefensos.

Manifest Blaugrana siempre se ha mostrado reticente a votar ciertos puntos del orden del día en bloque. ¿En el caso de los artículos de los Estatutos es igual?

Votar en bloque nueve artículos de los Estatutos, que además son multidisciplinares y tocan varios aspectos, es absurdo. Puedo entender que el proceso de alta de socio lo votes por un lado, los dos o tres artículos que afectan a las Peñas los votes en bloque y los de naturaleza económica también los votes juntos. Puedo entender que hagas bloques. Pero votar todos los artículos que son peras, pomas y plátanos a la vez no me parece razonable. Como mínimo, si alguien en la Asamblea pide votar por separado los artículos, creo que tienen que tener la cintura para pensarlo y votarlo por separado. Que no se enroquen en votarlo en bloque.

Esto era un ‘modus operandi’ de las Asambleas de Bartomeu. ¿Se esperaba algo diferente con esta junta?

Por supuesto. No nos tenemos que avergonzar de mantener lo que defendíamos. Yo creo que votar en bloque los Estatutos en 2013 fue un error, era una reforma de muy calado, y sigo pensando que es un error. Espero que el club lo corrija. De la misma manera, te digo que una reforma estatutaria, por pequeña que sea, merece una Asamblea Extraordinaria. Es algo a valorar, porque puede que en una Ordinaria estés ligado en tiempo, porque luego hay un partido, y en una Extraordinaria puedes estar cuatro horas. Sé que son procesos lentos y aburridos, pero esto es el Barça.

¿Qué le parece que el club se declare antiracista, antihomófobo, antixenófobo, etc?

Me parece fantástico, necesario y vamos tardísimo. Era imprescindible y es impecable. Sí que he leído alguna crítica diciendo que falta declarar al club antifascista y la puedo compartir, pero puedo entender el hecho de no ponerlo en el sentido de que esto sí comporta un posicionamiento ideológico. Se situaría políticamente en un lugar que, por otro lado, para mí sería el correcto. Yo lo haría, pero entiendo que no lo hagan para no fijarse en un espacio. ¿Entra en contradicción esto con los valores fundacionales del club? Netamente sí. Bueno, la propuesta es esta. Si los compromisarios consideran que falta el carácter antifascista, ya se dirá y se votará. Para mí tiene que estar.

¿Ve correcto que cualquier persona del mundo se pueda hacer socia del club de manera telemática?

Lo veo necesario para reforzar el carácter democrático del club. Se dice que con las garantías de seguridad que se establezcan. Sí que es verdad que se tendrían que establecer y se tendría que explicar. Hablan de certificado digital o equivalente y esto es muy abierto, muy inconcreto. Se tendría que establecer cuáles son los métodos. Yo puedo abrir una cuenta bancaria con una vídeollamada en la cuál enseñe mi cara y mi DNI y es más válido incluso que un certificado digital. Yo tengo 300 certificados digitales de mis clientes en mi despacho. Yo mañana podría hacer 300 altas de socio si quisiera. Se tienen que establecer bien los métodos de verificación, pero me parece fantástico y necesario abrirlo.

¿Considera acertada la ruptura con la Confederació Mundial de Penyes?

Hace unos años desde Manifest Blaugrana analizamos la composición de la Asamblea y ya pusimos el láser señalando que había 30 sillas ocupadas por 30 presidentes de Federación de Penyes que se les otorgaba un derecho que no les correspondía. El hecho de ser presidente de una Federación de Penyes no podía permitirte saltarte los sorteos de socios. En este sentido, fantástico eliminar esta medida, no pintaban nada. Como tampoco pintan nada los 1.000 socios más antiguos. Estéticamente es bonito ver la tradición blaugrana, pero no te califica para votar. En cuanto a la Confederación, es una estructura jerárquica que veo innecesaria. Las peñas son organismos autónomos que se generan espontáneamente porque varios socios y aficionados de una zona se reúnen para vivir el Barça en colectividad y piden relacionarse con el club. No veo necesario crear una estructura piramidal para gestionar toda esta mutualidad peñista. ¿Se podría haber roto de manera más ordenada? Supongo, pero no conozco los detalles.

Vamos a las cuentas. Era conocido que las pérdidas eran de 481 millones. Tal y como están planteadas, ¿son responsabilidad de Bartomeu?

Hay que diferenciar tres conceptos, dos legales y uno ético. El primer concepto legal es la responsabilidad objetiva sobre un mandato, que esta corresponde a quién cierra el mandato, que ha sido Joan Laporta. Él es responsable si hay que responder por ese mandato. La responsabilidad ética nos lleva a pensar que, obviamente, a Laporta no le puedes exigir nada antes del 17 de marzo. No era su competencia. Diferenciar qué ha pasado antes del 17 de marzo y qué ha pasado después me parece éticamente razonable y necesario, porque necesitamos saber quién ha hecho qué. Y el tercer capítulo es el resultado a efectos de avales. ¿La junta actual tiene que comerse 481 millones de pérdidas que no son suyas? volvemos a lo mismo, éticamente no, pero hay sentencias judiciales que dicen que sí. Hay un conflicto entre lo que tendría que ser y lo que legalmente es. La ley a veces choca con lo que nos gustaría.

¿Los 481 son todos de Bartomeu?

No tengo el desglose exacto, pero en el informe de auditoría se constata que hay un alto grado de subjetividad en los 140 millones de depreciación de jugadores y los 90 millones por previsiones de litigios. Al auditor le dicen que un jugador que antes valía 50 ahora vale 2 y anota 2 en las cuentas y lo da por bueno. También, los servicios jurídicos le dicen que hay unos litigios, creen que los perderán y se tienen que aprovisionar 90 millones. Ok, también lo compra. Estas son las dos partidas principales que están en discusión. Esto duplica las pérdidas originales de Bartomeu. No sé qué es imputable a cada uno, pero el mandato se cierra en 481 millones negativos que nadie querrá asumir. Tengo claro que acabará en juicio y que tendremos follón durante años.

En el caso de que Laporta dijera que los 481 son de Bartomeu y que, por lo tanto, el mandato anterior acabó en pérdidas, ¿vería lógico iniciar una acción de responsabilidad como la que Sandro Rosell le hizo a la junta de Laporta?

Habría lugar a una acción de responsabilidad. Pero la legalidad es clara estableciendo que las pérdidas se imputan a quién cierra las cuentas, que es Laporta. Si vamos un paso atrás, recordarás que yo era muy crítico con aprobar las cuentas 2019-20 tal y como estaban formuladas. Se tenían que reformular, imputar allí depreciaciones y pérdidas, y aquellas sí entraban incuestionablemente en el mandato de Bartomeu. De estos barros, estos lodos. Hay pérdidas, algunas objetivas y otras subjetivas, que tienen que imputarse a alguien. La legalidad prevé que se imputen a quién cierra el ejercicio. Por lo tanto, a Laporta.

¿Qué le sorprendió más de la exposición del CEO, Ferran Reverter?

Primero, el formato. En positivo. Me gustó mucho la presentación. El concepto del CEO del club exponiendo en un auditorio me gustó, creo que es lo que tiene que proyectar el Barça. En segundo lugar, el propio Reverter. Tenemos CEO. Hemos vivido demasiados años sin CEO, porque a efectos prácticos, Óscar Grau, más allá de firmar facturas que no le correspondían, poco trabajo hizo. No le escuché nunca la voz. Grata sorpresa con Reverter, es un paso adelante. En lo que se refiere al resto, ya lo conocíamos todo. Sí que es verdad que quiero ver la due dilligence entera, me gustaría recibirla. No una hoja de conclusiones. 26 diapositivas de las cuáles 20 ya están en las cuentas se me queda corto. Quería leerme las 200 páginas y tener más detalle. Nos dijeron que en breve llegará un informe ‘forensic’. Bien, lo esperaremos, pero de entrada se me hizo corto.

¿Ve normal que el club pida 1.500 millones para construir el Espai Barça?

Entiendo que es para un buen propósito. Vamos con mucho retraso porque una panda de incompetentes no han sido capaces en seis años de ponerlo en marcha de forma decente. Entiendo que vamos tarde, pero con una deuda actual de 1.400 millones, pedir 1.500 millones más e irte a los casi 3.000 millones de deuda es un riesgo, teniendo unos ingresos de 700-800 millones y unos beneficios exiguos. Se me hace difícil de visibilizar cómo devolveremos el crédito para el Espai Barça, cómo devolveremos los 1.400 millones que debemos ahora y cómo invertiremos en la plantilla de fútbol. Rosell y Bartomeu nos dijeron que de ninguna manera afectaría en la planificación deportiva el hecho de invertir en el Espai Barça y algunos ya advertimos que nos engañaban. Es evidente que si te gastas 600 millones en un proyecto no te los puedes gastar en otro. Y ahora pasará lo mismo. Tendremos que ajustar la parcela deportiva.

¿Como está ahora Manifest Blaugrana, después de la campaña electoral?

Sigue allí como foco crítico, fiscalizador, con más gente.

¿La victoria de Laporta implica un retroceso de Manifest Blaugrana en algún sentido?

Implica una despersonalización. Manifest Blaugrana estaba muy identificado con mi figura y tiene que dejar de estar identificado con mi figura. Es natural. En el momento en el que tomo una implicación política y me decanto por una opción electoral el colectivo tiene que seguir su camino independientemente de lo que yo decida. ¿Que nos podemos volver a encontrar? Seguro. ¿Que yo tengo que condicionar a Manifest? No, de ninguna manera.

Es decir, ¿no es comparable con la famosa Asociación por la Defensa de los Derechos de los Socios del Barça de Robert Blanch que actuó contra Laporta, pero desapareció durante los últimos años?

Evidentemente no, porque Manifest Blaugrana es real. Eso era ficticio.

Usted se ha desmarcado de Manifest Blaugrana, entonces.

Más o menos. No me he desmarcado, pero les propuse ceder la gestión a la gente que quedaba en la Asociación.

¿Entendería que le dijesen que Manifest Blaugrana era una plataforma política de promoción y que, ahora que ha ganado Laporta, ya no le importase a usted seguir fiscalizando?

No lo entendería demasiado, por dos motivos. Primero, porque si creas una plataforma con objetivos electorales no estás siete años trabajando intensamente. Y segunda, si trabajas siete años intensamente, trabajas para el ganador, no para el perdedor. Nos decían que éramos laportistas, pues el cabeza visible fue con Font. Es bastante contradictorio. Manifest Blaugrana hace un trabajo que tendrían que hacer todos los socios, que es estar atento, estudiar, trabajar, fiscalizar y estar ahí. Quién le quiera buscar más temas no los va a encontrar.

Entonces, ¿por qué se aparta usted?

Sinceramente, porque es una etapa quemada. A nivel personal.