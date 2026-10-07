Marc Cucurella está muy cuestionado: «¡Aquí es el enemigo público número uno!»

Marc Cucurella no se ganó precisamente el cariño de la gente en Croacia este martes por la noche. El lateral izquierdo de España ‘provocó’ la expulsión de Ivan Perisic en el duelo de la Nations League entre ambos países (1-2).

Croacia sí logró adelantarse este martes por la noche ante la campeona del mundo. Fue el jugador del PSV Perisic quien firmó el gol inicial del encuentro.

Al cabo de una hora de juego, España igualó gracias, cómo no, al suplente Mikel Merino. Con diez minutos aún por jugarse, Croacia también tuvo que seguir con diez hombres.

Perisic ya tenía una tarjeta amarilla y derribó a Cucurella en un prometedor ataque de España. El árbitro dejó caer accidentalmente su tarjeta roja al suelo, pero el defensa del Real Madrid la recogió de inmediato y se la devolvió.

Acto seguido, el colegiado mostró la cartulina roja a Perisic, que tuvo que abandonar el terreno de juego. En el tramo final, Merino volvió a marcar, esta vez el tanto de la victoria.

En Croacia están furiosos con Cucurella. “Hay futbolistas que habrían reaccionado de otra manera que Cucurella. Y no hablo de la caída en sí, sino del gesto posterior, cuando recogió de inmediato una tarjeta y exigió que el árbitro la mostrara. Eso es, en principio, un comportamiento totalmente inaceptable”, señaló DAZN.

Los aficionados en Split también estaban muy enfadados con Cucurella. Fue abucheado sin piedad cada vez que tocaba el balón. La prensa croata también se mostró indignada. El diario Sportske Novosti llegó a calificar después al español como ‘enemigo público número uno’.