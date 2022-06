Marc Ciria: "Las palancas no solucionan el límite salarial del Barça"

El financiero y experto en las cuentas del Barça analiza la famosa activación de las 'palancas' económicas de Laporta en una entrevista con 'Goal'

El Barcelona tendrá, el próximo 16 de junio, una Asamblea extraordinaria de socios decisiva para el futuro de la entidad azulgrana. Sumida en una crisis económica grave, sin posibilidad de inscribir a ningún jugador, el club se dispone a activar dos de las famosas 'palancas' que el presidente Joan Laporta ha ido explicando durante los últimos meses: ceder el 25% de sus derechos audiovisuales a un fondo de inversión -o más de uno- durante las próximas décadas, a la vez que necesita vender el 49% de las acciones de Barça Licensing and Merchandising (BLM), la empresa que gestiona los productos oficiales de la entidad. Todo ello lo deberán aprobar los socios en dos semanas. Para analizar estas operaciones y poner luz a la gran pregunta de si el Barcelona va a poder fichar hablamos con Marc Ciria, financiero, experto en las cuentas de la entidad catalana y miembro de la candidatura de Joan Laporta en las elecciones del año 2015 que acabó ganando Josep Maria Bartomeu.

¿El Barça necesita activar estas palancas económicas urgentemente o hay alternativas?

Hoy, a día 1 de junio, lo necesita urgentemente. Quizá las alternativas eran anteriores al momento que tenemos ahora. No hemos cumplido el presupuesto que la misma junta aprobó cuando Jan entró como presidente. Estaremos en -120 millones de euros, arrastramos las pérdidas anteriores de casi 500 millones y tenemos un patrimonio neto negativo de casi 500 millones. Nos encontramos a 30 días de cerrar el ejercicio económico y tanto la parte deportiva como la parte económica sí requieren ahora una venta extraordinaria de un activo.

Vamos por partes. Se habla de BLM, de Barça Studios y de los derechos televisivos. Empezamos por los derechos televisivos, la primera palanca.

Por fin vamos a individualizar las operaciones y no a hablar de 700 u 800 millones en total. Aquí hay tres operaciones: una con el fondo de inversión CVC que, aunque el Barça ha intentado negociar, no se puede tocar ni una coma. Lo digo con total transparencia porque el sector de los fondos de inversión lo conozco bien. Es imposible individualizar el folleto de inversión. Se crea un marco y todo el mundo lo tiene que respetar. Incluso el regulador, sea CNMV u otro, va a tener que aceptar una política de inversión determinada. Los que más o menos podemos conocer este tipo de activos sabemos que era muy difícil cambiar una sola coma. Hablamos de 270 millones por el 10% de los derechos audiovisuales en forma de préstamo blando, es decir, que no computa como patrimonio neto negativo pero tampoco es un ingreso, que es lo que el Barça buscaba.

Entonces está la segunda operación de derechos televisivos. Hemos hablado del 10% a CVC y luego está otro 15% que el club también quiere ceder.

Sí, porque CVC no te permite destinar todo a fichajes. Es un 70% para infraestructuras, un 15% para limpiar deuda y otro 15% para fichajes. Además, no olvidemos que se suspendió el artículo 67 de los Estatutos sobre el control de la deuda, pero lo que no se suspende es la obligación de los directivos respecto al patrimonio del club incluso habiendo retirado el aval. En el mandato tienen que sumar como mínimo un euro de beneficios. A día de hoy, el club sigue siendo deficitario, sigue gastando más de lo que ingresa, se necesita una venta extraordinaria de algún activo para conseguir ingresos y acabar el ejercicio con +200 aproximadamente. Esta segunda operación significaría un 15% de los derechos audiovisuales por unos 300 millones, que me los podría gastar como me diera la gana, aunque no solamente para fichajes. Esto nadie lo entiende.

Hagamos que se entienda.

Una cosa es el ejercicio económico y la otra es el límite salarial. Aunque yo limpie pérdidas de este año, mientras siga con pérdidas acumuladas de unos 300 millones y mi masa salarial aun esté excedida respecto a los ingresos seguiré estando atado de pies y manos con la norma 1/3 y 1/4 del límite salarial.

Esto interesa a mucha gente. Laporta dijo que ni con 600 millones de ingresos el Barça tendría límite salarial para inscribir. ¿Es cierto lo que dijo el presidente?

Es muy cierto. El presidente dijo que no podía entender que limpiando las pérdidas no le dejen gestionar el club como crea conveniente. LaLiga dice que la norma no es que únicamente no tengas pérdidas, sino que también tienes que tener un diferencial entre el presupuesto de gastos y el presupuesto de ingresos que te permita hacer nuevos fichajes. Ahora mismo, o rebajas la masa salarial entre un 20 y un 25% adicional, o aunque generes 600 millones de ingresos estarás atado con la regla 1/3 y 1/4.

El Barça está en -144 de límite salarial. Si estuviera en +1 millón estaría excedido igual, porque su masa salarial es de 600 millones. Siendo de 600 millones, el límite debería ser de +600 para poder fichar. ¿Es así?

Exacto. El límite salarial cambiará con esa venta de activos y lo tendremos en +300 o +400 millones, pero el Barça seguirá teniendo más masa salarial que el nuevo límite. Se seguirá quedando corto. La inflexibilidad de LaLiga en la gestión de los clubes, sobre todo en los grandes, ha perjudicado. Debería flexibilizarla en beneficio de la misma competición. Pero oye, se está empobreciendo LaLiga y todos a pasar por el tubo de CVC.

La normativa es la misma para todos, pero Laporta dice que no es justa para todos. Hay muchos clubes que viven de los derechos televisivos. Durante la pandemia, esos derechos no han bajado. Otros ingresos sí que han bajado. Los clubes que más lo han sufrido son Barça y Real Madrid.

Claro, por matchday o merchandising. ¿Cuánto te da eso en un club como el Barça o el Madrid? Si el Banco Central Europeo y la FED, los máximos responsables de la economía mundial, inundaron de liquidez el mercado para que las empresas, microempresas y autónomos no se hundieran, si se hizo una absoluta excepción y se rompieron todos los techos de deuda pública, ¿cómo puede ser que LaLiga no siguiera los mismos criterios? Estos ingresos televisivos que reciben todos los clubes son gracias a la importancia que tienen Barça y Madrid en el mundo. Nadie pagaría esos derechos si LaLiga no tuviera estos dos equipos en la élite mundial. Solo aplicando un criterio de sentido común, tienes que poner todo lo que haga falta para ayudar al Barça, que venía de una gestión no penosa sino temeraria. Todo eso pasaba por firmar CVC. Nos encontramos a 1 de junio teniendo que firmar CVC. Que es injusta, estoy totalmente de acuerdo con el presidente.

Eso sí, el Barça ha tenido una gestión muy diferente a la del Real Madrid.

Alguien se volvió loco y empezamos a gastar dinero que no teníamos a corto plazo. Pasamos de tener pólizas de 200 millones a tener pólizas de 600 millones en una sola temporada. Tuvimos que pedir un avance a Goldman Sachs para pagar fichas. Hicimos renovaciones por encima de mercado en jugadores que estaban en la parte final de su carrera. No había ningún criterio de prudencia económica en la gestión. Si no hubiera sido la pandemia algo hubiera ocurrido, estábamos camino de una recesión económica global. Los patrocinadores te hubieran dejado de pagar, hubiera ocurrido algo, puede que no tan grave. Si no tienes una gestión económica adecuada, a la mínima curva se te van a ver todas tus carencias. El Barça estuvo en colapso económico.

¿No lo sigue estando?

Sí. Pero se han hecho dos cosas muy bien: la refinanciación de 600 millones de deuda al 1,90% de interés y el acuerdo con Spotify, que para mí es estratégico como club. Me da igual que troceándolo hubieras sacado más. Es un acuerdo estratégico que en los próximos años puede ser un hub global para el Espai Barça. Pero es cierto que no hemos rebajado la masa salarial como se había propuesto, no hemos vendido Barça Studios por 50 millones como teníamos en el presupuesto y el matchday no nos alcanza. Menos ingresos y casi el mismo gasto. Me gustará ver en el balance qué pasará con los salarios no deportivos, porque con las salidas y entradas de la parte ejecutiva creo que se verán incrementados.

Seguimos con las palancas económicas. Hablábamos de los derechos televisivos, tanto de CVC (10%) como de cualquier otro fondo de inversión que adquiera otro 15%. ¿A largo plazo, este acuerdo es malo para el club?

Evidentemente. Vender es malo. Estoy vendiendo patrimonio. Si tienes dos pisos y tienes que vender uno para pagar la hipoteca del primero, te estás deshaciendo de un bien. Menos mal que tenemos algo que alguien valora, porque sino sí que estaríamos quebrados y pidiendo la disolución o buscando un inversor. Pero tenemos dos cosas que interesan, no más. Porque Barça Studios es un proyecto, no es una realidad. Nadie pagará por eso.

Además, el club no tiene los derechos de imagen de los jugadores de fútbol masculino, que son los que realmente valen dinero.

Exacto. Entonces, ¿qué tiene interés para el mercado? Lo que vendo, como las camisetas y los derechos audiovisuales. Es una trampa decir que el fondo de inversión entra por unas expectativas de ingresos. Los derechos audiovisuales son los derechos más estables del mundo del fútbol y que además siempre crecen. Por lo tanto, la segunda palanca, pongámosle el nombre de Goldman Sachs si quieres, te permite un ingreso directo porque ahí sí es una venta y pasas de perder 100 a ganar 200 millones. Eso, la directiva actual lo necesita, porque no va a poder revertir una situación de 600 millones negativos si no es con alguna venta extraordinaria de alguno de los activos. ¿Pero eso qué le significa al Barça? Está muy claro, significa unos 70 millones menos de ingresos al año. En un presupuesto de 700 es un 10% menos. O nos dicen que hay un plan estratégico y que estos socios van a ser capaces de multiplicar los ingresos por los derechos de televisión y que voy a ganar más por el 70% que tendré que por el 100% que tengo hoy, o es un mal negocio. Sería la financiación más cara de la historia del club.

¿Y un pacto por la recompra de esos derechos?

Imposible. No vamos a generar 200 o 300 millones de caja para ejercer una recompra. Cuando tu vendes un derecho es casi imposible recuperarlo. Otra cosa es cederlo, aunque hacerlo por 50 años es casi venderlo. Resumiendo, el 10% de CVC y el otro 25% restante de los derechos audiovisuales son urgencias de club para obtener liquidez y para salvar el año contable. No solucionan el tema del límite salarial. Con estas dos operaciones no lo soluciono.

¿Por qué no lo solucionas? Detallémoslo, hagámoslo fácil.

Vienes de 500 millones de pérdidas y tienes 100 este año, son 600 millones. CVC te da 270. Sumándole los 300 del 15% de derechos que también vendes, ingresas 570 millones. Por lo tanto, limpio las pérdidas acumuladas. Me quedo casi en cero. Pero la norma del límite salarial dice que no solamente no tienes que tener pérdidas, sino que además tienes que tener un diferencial entre ingresos y gastos que te permita hacer nuevos fichajes. Y el Barça está en un diferencial en el que no tiene espacio para nuevos salarios. Imagina que queda un límite de 300 o 400 millones positivos. La masa salarial seguirá siendo de 600 y seguirás excedido.

Tienen que irse Dembélé, Frenkie de Jong y la mitad de jugadores de la plantilla para rebajar esa masa salarial.

Y ya ves las declaraciones de los jugadores del primer equipo. No se mueve nadie. Solucionas una parte del problema, en el sentido de la urgencia y del balance, pero sigues teniendo el problema de la norma del límite salarial, del Fair Play Financiero. Deberás hacer ventas de activos que tengan interés para el mercado, hablo de jugadores, para poder hacer estos fichajes que el equipo técnico te está pidiendo.

Hoy salen nueve nombres en una portada, entre los que están Lewandowski, Koundé, Bernardo Silva…

Imposible. Vamos a vivir unos meses de economía de guerra y no podemos no competir el año que viene. El discurso de la dirección va a ser mucho más duro con jugadores y representantes y vamos a ir a unos meses de economía de guerra, con cartas de libertad y movimientos impopulares pero necesarios para aportar valor a la parte deportiva y competir.

Hemos hablado de los derechos televisivos, vamos con la segunda palanca, Barça Licensing and Merchandising, la sociedad que gestiona los productos oficiales del club. ¿Es necesario vender o ceder ese 49,9% de la empresa? ¿Es bueno o malo para el club?

Aquí, en contra de lo que mucha gente piensa, mi opinión es que es una buena operación. El Barça sabe hacer lo que sabe hacer y no hemos tenido el talento suficiente para desarrollar más la empresa BLM.

¿Porque el Barça es un club de fútbol y no una empresa que vende camisetas?

Sí, pero a mí me hubiera gustado tener a los mejores expertos en el sector. Si en Disney está el mejor comercial del mundo, yo quiero ir y ficharlo. Porque el Barça no es una empresa familiar, es una multinacional con alma. Hay que empezar a pensar en que la parte ejecutiva debería ser tan potente que la parte directiva nunca tuviera que llegar y quitar a unos y poner a otros.

Vamos a la palanca.

Tú le puedes vender este activo a un amigo que tiene una empresa de venta de camisetas, que sería un mal negocio, o puedes buscar un socio estratégico y hacer una Joint Venture para triplicar ingresos. Fanatics son la caña generando ingresos, increíbles. Los mejores del mundo. Y se vienen a trabajar con el Barça como socios estratégicos. ¿El Barça hoy necesita liquidez y Fanatics puede hacer un plan de negocio para que esta venta sea buena gracias al incremento de ingresos que yo no soy capaz de hacer? Firmemos mañana. Así como en la cesión de derechos audiovisuales no veo el valor añadido, sino que es puramente una operación financiera en la que CVC a los 12 años habrá recuperado el capital invertido y de los 12 a los 50 tendrá beneficios, aquí sí veo un proyecto de sociedad que nos puede llevar a incrementar muchísimo los ingresos. Yo digo sí a una Joint Venture. ¿Con quién? Con los mejores. De las palancas es la única que tiene sentido.

En 2018, el Barça recuperó los derechos de su merchandising, que los tenía cedidos a Nike. Vio que generaba mucho dinero. Pero desde 2018 hasta hoy se ha dado cuenta de que sólo no puede hacerlo. Se busca la fórmula intermedia: compartirlo con alguien que sepa del negocio para que te genere muchos más ingresos.

En realidad, sigo teniendo el poder de la sociedad, porque mantengo el 50,1% que me da la mayoría, no pierdo en control de BLM y lo que hago es asociarme con alguien que me garantiza por su expertise que me va a incrementar los ingresos y que me da la liquidez inmediata que necesito.

Cuando se dice que se está hipotecando el futuro de club, ¿crees entonces que esa hipoteca es únicamente en la parte de los derechos audiovisuales?

En mi opinión, en esta parte se hace una alianza estratégica con un socio de primer nivel mundial para conseguir ingresos que yo soy incapaz de conseguir. Sería mejor en cesión de derechos y no en venta, pero si tengo que acabar en venta para conseguir liquidez, pues vendemos porque tengo un problema gravísimo en el balance. Como financiero, estaría de acuerdo. En la parte de los derechos audiovisuales, sí que es una financiación muy cara con unos ingresos muy estables que vamos a dejar de percibir y que tendremos que ver cómo los compensamos. La bajada será de unos 70 millones por temporada.

¿Cuánto ingresa ahora mismo el Barça por derechos televisivos?

Unos 150 millones de euros por temporada. Y recordemos que, a parte del 25% que venderemos, hay un 10% que avala la operación de refinanciación de Goldman Sachs. Creo que deberíamos haber trabajado en fórmulas para cumplir el presupuesto y poder seguir gestionando los derechos audiovisuales nosotros. Porque hoy son 150 millones, pero mañana pueden ser más. Nuestros máximos competidores no van a vender estos derechos. El Madrid no los cede y tendrá ventaja competitiva. Esos 70 millones que nosotros dejaremos de percibir, nuestro máximo competidor sí los percibirá. Tienen que explicarme cómo vamos a obtener esos ingresos que hoy perdemos. Quiero un plan en el que me digan que con la asociación con Goldman o con quién sea vamos a multiplicar también los ingresos por derechos. Porque vender lo sabe hacer mi hijo de nueve años. Tienen que explicarlo antes de la Asamblea.

La última y la que se pregunta mucha gente. ¿El Barça está a las puertas de una SAD?

Cada vez que vendo patrimonio estoy más cerca. Quién diga lo contrario, miente. Además hay una cosa que no me gusta. Tenemos un proveedor financiero que será juez y parte. Lo tendremos en la financiación del club y, por otra, en la parte de los ingresos de los derechos audiovisuales. Es antinatural, tengo que poder gestionar el club yo mismo. Cada vez que vendo patrimonio estoy privatizando el club. ¿Estamos en ese camino? Queda mucho, hay posibilidad de salvar el modelo de propiedad, pero no puede ser a base de ventas extraordinarias, porque lo estás privatizando. A un porcentaje muy pequeño si quieres, pero estás empezando a abrir la puerta a capital privado que se queda parte del club o de sus activos estratégicos. Ahí hay que ir con cuidado. El problema no es el modelo de propiedad, sino el modelo de gestión. El modelo de propiedad nos hace únicos, hay que protegerlo. El modelo de gestión que nos dejó la anterior junta es el que hace que hoy tengamos que vender derechos audiovisuales.