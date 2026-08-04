El Ajax presentó el martes por la mañana a Marc-André ter Stegen como su nuevo fichaje. De este modo, la esperada cesión del guardameta alemán quedó cerrada de forma definitiva. En los canales oficiales del club, Ter Stegen cuenta que Frenkie de Jong ha desempeñado un papel importante en su llegada temporal a Ámsterdam.

«He hablado mucho con Frenkie y eso me permitió seguir un poco durante los últimos años cómo se sentía. Él también ha sufrido como jugador del Ajax», cuenta Ter Stegen. «Además, en los últimos días hemos hablado de muchísimos temas».

El internacional alemán, 44 veces con su selección, concede mucho valor a la opinión de su excompañero en el FC Barcelona. «Para mí es bueno saber que aquí estoy en buenas manos. Frenkie ya me lo había dicho antes y eso me da tranquilidad. Es muy sincero y dice lo que piensa. Sus palabras me tranquilizan».

También salió a colación su estado físico. El guardameta ha sufrido con frecuencia problemas de lesiones en el último periodo, pero subraya que está totalmente disponible. «Estoy en buena forma y me siento bien. Por supuesto, tuve que recuperarme el último mes y eso me costó energía».

«Pero estoy completamente en forma. Estoy muy feliz de poder volver a estar en el campo y jugar sin problemas. Espero que esta sea una temporada en la que pueda estar bajo palos en cada partido», continúa el arquero de 34 años.

La pasada temporada, Ter Stegen fue cedido por el Barcelona al Girona, donde compartió equipo con Daley Blind a las órdenes de Míchel. Las lesiones limitaron su aportación a solo dos partidos. Sus conversaciones con el director técnico Jordi Cruijff también contribuyeron a su decisión de fichar por el Ajax.

«Cuando hablé con Jordi, enseguida tuve buenas sensaciones. Ya conozco al entrenador y a Daley, así que pude hablar con ellos sobre el proyecto y sobre las sensaciones que les transmite. Fue muy convincente». Además, Ter Stegen se muestra entusiasmado con las ambiciones en Ámsterdam. «Tenemos que devolver al Ajax al lugar al que pertenece», concluye el guardameta alemán.